    UP Fog Accident : यूपी में कोहरे में तेज रफ्तार बनी काल, 3 जिलों में 6 वाहन भिड़ने से 3 की मौत, 7 घायल

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    UP Fog Accident: उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। उन्नाव, कानपुर और फतेहपुर समेत 3 जिलों में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिवंगत पुत्तीलाल, रमाशंकर, प्रियान्शू का फाइल फोटो। स्वजन

    जागरण टीम, कानपुर। UP Fog Accident: सीजन के पहले कोहरे में शनिवार सुबह तेज रफ्तार वाहनों ने कोहराम मचाया। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने से तेज रफ्तार वाहन भिड़े। हमीरपुर, उन्नाव और फतेहपुर में छह वाहनों की टक्कर हुई। इसमें उन्नाव में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि पांच लोग घायल हो गए। वहीं हमीरपुर और फतेहपुर में भी वाहनों की भिड़ंत में दो लोग घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बाइक को ओवरटेक के प्रयास में डंपर ने आटो को मारी टक्कर

    अजगैन-मोहान मार्ग पर धाराखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने सुबह लगभग सात बजे कोहरे में बाइक को ओवरेटक करने के प्रयास में सामने से आ रहे आटो में जोरदार टक्कर मार दी। आटो पलटने के बाद डंपर में फंसकर 20 मीटर दूर तक घिसटता चला गया। चालक डंपर छोड़कर भाग निकला।


    ये लोग हादसे की चपेट में आए

    हादसे में आटो में बैठे अजगैन क्षेत्र के मद्दूखेड़ा गांव निवासी बीडीसी 46 वर्षीय पुत्तीलाल, दही क्षेत्र के पीतांबर नगर भाग दो निवासी 51 वर्षीय रमाशंकर व अजगैन क्षेत्र के मुंडेरा गांव निवासी 22 वर्षीय प्रियांशु पुत्र दयाशंकर की मौके पर मौत हो गई। पांच घायल हो गए। फंसे लोगों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर सीएचसी नवाबगंज पहुंचाया, जहां से तीन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    Unnao Fog Accident (2)

    उन्नाव के मकूर गांव के स्थित पेट्रोल पंप के सामने डंपर की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुएं आटो में फंसी सवारियों को निकालते ग्रामीण। जागरण


    ये लोग घायल हो गए

    घायलों में राजेश कुमार निवासी धारा खेड़ा, मकूर अजगैन, चालक मो आमीन निवासी अजगैन, विमलेश निवासी कल्याणी देवी सदर, संजय कुमार निवासी ग्वालटोली कानपुर, और लाला निवासी मद्दूखेड़ा अजगैन शामिल है। सीएचसी नवाबगंज से राजेश, मो आमीन व लाला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एएसपी प्रेमचंद्र, सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। हादसे के बाद करीब एक घंटे आवागमन बाधित रहा। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि डंपर को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    Hamirpur Fog 

    हमीरपुर में हाईवे पर घटनास्थल में खड़े क्षतिग्रस्त डंपर लगा जाम। जागरण

     

    हमीरपुर में दो डंपर भिड़े

    हमीरपुरमें शनिवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। दृश्यता कम होने के कारण कानपुर सागर हाईवे समेत अन्य मार्गों में चलने वाले वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी। सुबह आठ बजे कानपुर सागर स्थित यमुना पुल के उस पार दो डंपरो की टक्कर में एक चालक घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया।

    Fatehpur Fog

    फतेहपुर में दुर्घटनास्थल पर खड़ी क्षतिग्रस्त वैन।  जागरण  


    फतेहपुर में कोहरे में स्कूली बस वैन में भिड़ंत

    फतेहपुर में शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक आसमान में कोहरे की धुंध छाई रही। दृश्यता कम होने पर हाईवे पर धीमे गति पर वाहन आवागमन करते रहे। सुबह बिंदकी के खजुहा-नरैचा मार्ग पर कोहरे की वजह से स्कूली बस सामने आ रही वैन से जा टकराई जिससे वैन चालक जख्मी हो गया। बस सवार 15 स्कूली छात्र बाल-बाल बच गए। शाम होते ही धुंध छाने लगी।


    एक्सप्रेसवे में वाहनों की रफ्तार सुस्त

    दृश्यता कम होने पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद ग्रीनफील्ड हाईवे पर वाहनों की रफ्तार सुस्त पड़ गई।मौसम विज्ञानी डा. अमरेंद्र यादव ने बताया कि आगामी दिनों में इसी तरह कोहरा रहने की संभावना है।

    Auraiya Fog

    औरैया में कोहरे का दृश्य। जागरण


    यहां भी रहा कोहरे का प्रभाव

    • इटावा में ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार की सुबह कोहरा छाया रहा। शहर में यह हल्का था। शाम होते-होते हल्की धुंध छा गई।
    • महोबा में भी सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। शाम को फिर से हल्का कोहरा छाया।
    • कन्नौज में शुक्रवार रात करीब 11 बजे से शनिवार सुबह छह बजे तक कोहरे का प्रभाव दिखाई दिया।
    • औरैया में शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा सुबह चार से एक घंटे तक रहा।
    • कानुपर शहर और देहात में भी कोहरा छाया रहा। हालांकि दृश्तया ठीक रही।
    • बांदा में भी हल्का कोहरा भी रहा।

     

     

     

     