कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत, दिल्ली से बिहार तक गिरा तापमान; इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। इस कारण दृश्यता काफी कम हो गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। इधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इन राज्यों में बदल सकता है मौसम का मिजाज भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज शाम से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है।

बढ़ती ठंड पर क्या है आईएमडी का अपडेट? मौसम विभाग का कहना है कि कोहरा और शीतलहर का वो दौर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो दिसंबर के माह में होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि कड़ाके की ठंड के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। विभाग के अनुसार, उत्तर, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।