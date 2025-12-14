Language
    UP Weather Today: यूपी के 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, अब कड़ाके की ठंड

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:21 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। राज्य के 20 जिलों में घने कोहरे का ...और पढ़ें

    कोहरे में निकलते लोग। जागरण

    जागरण टीम, लखनऊ। यूपी में शनिवार को कोहरे और धुंध की चादर नजर आई। यहीं हाल रविवार का होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। आज यानि रविवार को राम की नगरी अयोध्या, सीतापुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत व आसपास के जिलों के कोहरा रात से ही छा गया।

    बात आज के मौसम की करें तो 14 दिसंबर को दिन में भी ठंडी हवा चल सकती है, जिससे तापमान गिरने का अनुमान है। अब रात में मौसम पूरी तरह से बदल गया है, न्यूनतम तापमान गिरने से रात के समय ठंड बढ़ी है।

    आज के यूपी के मौसम का अनुमान

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पुरवा हवाओं के कारण दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि संभव है, लेकिन सोमवार से मौसम में फिर परिवर्तन के पूर्वानुमान हैं। दिन और रात के पारा में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार हैं, जिससे ठंड बढ़ेगी।

    इन जलिों में कोहरा का अलर्ट

    पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। वहीं देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर में घना कोहरा छाने की संभावना है।

    गोरखपुर का मौसम

    गोरखपुर में रविवार की सुबह कोहरा रहेगा। कोहरे का प्रभाव दिन के मौसम पर भी पड़ेगा। ठंड बढ़ेगी। देवरिया और बस्ती में सुबह कोहरा पड़ने और दिन में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।