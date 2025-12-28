हम तुम रोड की बदहाली के खिलाफ सात सोसाइटियों का धरना प्रदर्शन, प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हम तुम रोड की अत्यंत जर्जर, अव्यवस्थित और जानलेवा स्थिति के विरोध में रविवार को क्षेत्र की सात प्रमुख सोसाइटियों के निवासियों ने एकजुट होकर रोड शो निकालकर धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में दिया ग्रीन, निलाया ग्रीन, मेहक जीवन, मोती रेजीडेंसी, मीडोज विस्टा, संचार आर्केड एवं राज विलास सोसाइटियों के लोग शामिल रहे।

