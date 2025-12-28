Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हम तुम रोड की बदहाली के खिलाफ सात सोसाइटियों का धरना प्रदर्शन, प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    गाजियाबाद में हम तुम रोड की अत्यंत जर्जर स्थिति के विरोध में रविवार को सात प्रमुख सोसाइटियों के निवासियों ने एकजुट होकर रोड शो और धरना प्रदर्शन किया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    हम-तुम रोड की जर्जर स्थिती के विरोध में रोड शो निकाल कर प्रदर्शन करते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हम तुम रोड की अत्यंत जर्जर, अव्यवस्थित और जानलेवा स्थिति के विरोध में रविवार को क्षेत्र की सात प्रमुख सोसाइटियों के निवासियों ने एकजुट होकर रोड शो निकालकर धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में दिया ग्रीन, निलाया ग्रीन, मेहक जीवन, मोती रेजीडेंसी, मीडोज विस्टा, संचार आर्केड एवं राज विलास सोसाइटियों के लोग शामिल रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निवासियों का कहना है कि हम तुम रोड की स्थिति लंबे समय से बेहद खराब बनी हुई है। सड़क पर गहरे गड्ढे, टूटी-फूटी सतह, वर्षा में जलभराव, स्ट्रीट लाइटों की कमी तथा भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाएँ हो रही हैं।

    यह भी पढ़ें- ड्रोन पेट्रोलिंग-AI के दौर में भी ग्राम चौकीदारों पर भरोसा, गाजियाबाद कमिश्नरेट में पहली बार 30 पदों पर नई भर्ती

    इन हादसों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं अनेक लोग स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि समस्या को लेकर संबंधित विभागों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक न तो कोई अस्थायी और न ही स्थायी समाधान किया गया है। रोड शो के दौरान निवासियों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

    यह भी पढ़ें- नोएडा-गाजियाबाद में 3.5 लाख वोटर 'अनमैप्ड', ASD कैटेगरी में लाखों नाम हटाने की तैयारी; पढ़ें पूरी डिटेल्स