हम तुम रोड की बदहाली के खिलाफ सात सोसाइटियों का धरना प्रदर्शन, प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग
गाजियाबाद में हम तुम रोड की अत्यंत जर्जर स्थिति के विरोध में रविवार को सात प्रमुख सोसाइटियों के निवासियों ने एकजुट होकर रोड शो और धरना प्रदर्शन किया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हम तुम रोड की अत्यंत जर्जर, अव्यवस्थित और जानलेवा स्थिति के विरोध में रविवार को क्षेत्र की सात प्रमुख सोसाइटियों के निवासियों ने एकजुट होकर रोड शो निकालकर धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में दिया ग्रीन, निलाया ग्रीन, मेहक जीवन, मोती रेजीडेंसी, मीडोज विस्टा, संचार आर्केड एवं राज विलास सोसाइटियों के लोग शामिल रहे।
निवासियों का कहना है कि हम तुम रोड की स्थिति लंबे समय से बेहद खराब बनी हुई है। सड़क पर गहरे गड्ढे, टूटी-फूटी सतह, वर्षा में जलभराव, स्ट्रीट लाइटों की कमी तथा भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाएँ हो रही हैं।
इन हादसों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं अनेक लोग स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि समस्या को लेकर संबंधित विभागों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक न तो कोई अस्थायी और न ही स्थायी समाधान किया गया है। रोड शो के दौरान निवासियों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।
