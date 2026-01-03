गाजियाबाद में शराब पीने से मना करने पर जिम से लौट रहे युवक काे मारी गोली, आरोपियों की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद(गाजियाबाद)। शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र में शुक्रवार रात घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर आरोपितों ने एक पिता-पुत्र पर फायरिंग कर दी। इस घटना में पिता बाल-बाल बचे जबकि युवक के हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गया।

घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़ित को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मामले में युवक के पिता ने आरोपितों को नामजद करते हुए शालीमार गार्डन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।