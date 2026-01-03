गाजियाबाद में शराब पीने से मना करने पर जिम से लौट रहे युवक काे मारी गोली, आरोपियों की तलाश में पुलिस
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में शराब पीने से रोकने पर कुछ लोगों ने पिता-पुत्र पर फायरिंग कर दी। जिम से लौट रहे बेटे दयास चौधरी के हाथ में गोली लगी, जब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद(गाजियाबाद)। शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र में शुक्रवार रात घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर आरोपितों ने एक पिता-पुत्र पर फायरिंग कर दी। इस घटना में पिता बाल-बाल बचे जबकि युवक के हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गया।
घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़ित को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मामले में युवक के पिता ने आरोपितों को नामजद करते हुए शालीमार गार्डन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
आरोपियों की तलाश जारी
पीड़ित शैलेश चौधरी का कहना है कि उनका बेटा दयास चौधरी जिम से घर लौटते समय खाना लेकर घर आया। इस दौरान उनकी बिल्डिंग के नीचे कुछ युवक रिक्शा में बैठकर शराब पी रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे। बेटे ने उन्हें मना किया तो आरोपितों ने गाली-गलौज कर तमंचा निकाल लिया और फायरिंग कर दी।
एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।
