गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, भाकियू ने आर-पार की लड़ाई का किया एलान
मोदीनगर के तलहैटा गांव में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों के खिलाफ पंचायत की। किसानों ने ग्रामीणों के लिए रास्ते और खनन स ...और पढ़ें
विकास वर्मा, मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के पांचवे चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन गोल चक्कर के निकट तलहैटा गांव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रविवार को पंचायत की। जिसमें मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया।
एनएचएआई से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। उनकी मांग है कि ग्रामीणों को उतार चढ़ाव के लिए रास्ता दिया जाए। इसके अलावा एक्सप्रेस-वे के बराबर में खनन से दस फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। इसी रास्ते से किसान खेतों पर जाते हैं। लेकिन गड्ढों के कारण किसान खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं।
यह खनन एक्सप्रेस-वे के ठेकेदारों द्वारा कराने का आरोप है। भाकियू के बैनर तले पिछले चार दिन से यहां धरना चल रहा है। किसानों ने काम रोका हुआ है। पंचायत में सैदपुर, तलहैटा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, भटजन समेत तमाम गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।
