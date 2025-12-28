गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, भाकियू ने आर-पार की लड़ाई का किया एलान

विकास वर्मा, मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के पांचवे चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन गोल चक्कर के निकट तलहैटा गांव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रविवार को पंचायत की। जिसमें मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया।

