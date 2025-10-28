हरनंदीपुरम योजना के लिए किसानों से सीधे करें जमीन की खरीद, GDA उपाध्यक्ष ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदीपुरम योजना के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा सीधे किसान से जमीन की खरीद की जाए। किसान और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में बीच में किसी का हस्तक्षेप न होने दिया जाए। यह निर्देश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने सोमवार को जीडीए कार्यालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

उन्होंने ओएसडी प्रथम को निर्देश दिए कि वह फील्ड में जाकर किसानों से सीधे संवाद करें। योजना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए जीडीए द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पहल पोर्टल को अधिक सार्थक बनाने के लिए सभी योजनाओं के आवंटियों को पत्र भेजे जाएं, पत्र में प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड और मोबाइल नंबर को उल्लेख किया जाए।