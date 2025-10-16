Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में आ रहा आशियाना बसाने का सुनहरा मौका, हरनंदीपुरम योजना को लेकर जमीन खरीद की प्रक्रिया होगी तेज

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:13 AM (IST)

    मेरठ मंडलायुक्त ने हरनंदीपुरम योजना में किसानों से सीधे जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। तुलसी निकेतन रि-डवलपमेंट योजना पर एमओयू करने और टाइमलाइन तय करने के लिए कहा गया है। जीडीए चार हजार करोड़ की संपत्तियों को बेचकर आवासीय और व्यावसायिक भूखंड विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विकास योजनाओं और थीम पार्कों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ मंडलायुक्त एवं जीडीए अध्यक्ष डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि हरनंदीपुरम योजना में किसानों से सीधे जमीन खरीद की प्रक्रिया तेज करें। योजना के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिचौलियों को जमीन खरीद मामले के करीब न आने दें। ताकि किसानों को योजना के तहत इसका सीधा लाभ दिया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को उन्होंने जीडीए सभागार में प्राधिकरण अधिकारियों के साथ विकास कार्याें की समीक्षा बैठक लेते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिए। उन्होंने तुलसी निकेतन रिडवलपमेंट योजना पर समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि एनबीसीसी के साथ एमओयू शीघ्र किया जाए और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तय कर कार्यों को गति दी जाए। मधुबन बापूधाम योजना और किसानों को भूखंड आवंटन पर विशेष ध्यान देने और इस योजना के नए लेआउट पर भी चर्चा की।

    मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन किसानों को भूखंड आवंटित किए जाने हैं उन्हें निश्चित समय सीमा में भूखंड दिए जाएं। इस दौरान जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए करीब चार हजार करोड़ की संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से विक्रय कर आवासीय और व्यावसायिक भूखंड विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है।

    इसके बाद एलीवेटेड रोड पर इंदिरापुरम और वसुंधरा के पास बनने वाली स्लिप रोड का स्थलीय निरीक्षण किया और ट्रैफिक स्टडी कराते हुए कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, ओएसडी राजीव रतन सिंह, कनिका सिंह के विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

    बड़ी विकास योजनाओं पर गहन मंथन

    समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सैदपुर हुसैनपुर डीलना में औद्योगिक टाउनशिप, बुनकर मार्ट, कन्वेंशन सेंटर, उत्सव भवन, पहल पोर्टल और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कर आवंटियों को कब्जा देने के कार्यक्रम की तैयारी करने और पीएम आवासीय भवनों का मेंटेनेंस शुल्क तय करने निर्देश दिए। ताकि भविष्य में समस्या न हो।

    थीम पार्कों और हरित परियोजनाओं पर चर्चा

    समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने जीडीए की हरित और थीम आधारित परियोजनाओं को लेकर जानकारी ली। इसमें कोयल एन्क्लेव में बन रहे रामायण थीम पार्क, इंदिरापुरम के वेस्ट टू वंडर पार्क, विजयनगर में संविधान वाटिका पार्क और मधुबन बापूधाम में विकसित भारत पार्क के अलावा, टीओडी जोन और जोनिंग प्लान पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया।