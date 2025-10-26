NCR में घर चाहने वालों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनसीआर में अपना घर बनाने का सपना संजो रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन स्थित नूरनगर में 77 आवासीय भूखंडों की नई योजना लाॅन्च की है। योजना में 60 वर्ग मीटर से लेकर 221 वर्ग मीटर तक के भूखंड उपलब्ध होंगे, जिससे हर वर्ग के लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार प्लाॅट लेकर अपना मकान बना सकेंगे।
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि नूर नगर के खसरा संख्या 96-97 में 77 आवासीय भूखंड़ों की योजना लाॅन्च की है। आवासीय भूखंड़ योजना के विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें अगले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
करीब तीन करोड़ पांच लाख रुपये की लागत से सड़क, नाली और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से विद्युतीकरण कार्य भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नूरनगर क्षेत्र में विकसित की जा रही यह योजना एलिवेटेड रोड से बेहतर कनेक्टिविटी, चौड़ी सड़कों और पार्क एवं ग्रीन एरिया जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगी। उन्होंने कहा कि योजना पूरी तरह सुनियोजित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी।
इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें छोटे से लेकर बड़े आकार तक के भूखंड शामिल हैं, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा कर सकेगा।
