NCR में घर चाहने वालों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनसीआर में अपना घर बनाने का सपना संजो रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन स्थित नूरनगर में 77 आवासीय भूखंडों की नई योजना लाॅन्च की है। योजना में 60 वर्ग मीटर से लेकर 221 वर्ग मीटर तक के भूखंड उपलब्ध होंगे, जिससे हर वर्ग के लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार प्लाॅट लेकर अपना मकान बना सकेंगे।

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि नूर नगर के खसरा संख्या 96-97 में 77 आवासीय भूखंड़ों की योजना लाॅन्च की है। आवासीय भूखंड़ योजना के विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें अगले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।