    गाजियाबाद की इंदिरापुरम विस्तार योजना में प्लॉट खरीदने का मौका, 8 जनवरी को नीलामी करेगा जीडीए 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:13 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) 8 जनवरी को हिंदी भवन में भूखंडों की नीलामी करेगा। इसमें इंदिरापुरम विस्तार योजना के 73 भूखंड, मधुबन-बापूधाम योजना के 1 ...और पढ़ें

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कार्यालय।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की इंदिरापुरम विस्तार योजना में भूखंड खरीदने का मौका जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) दे रहा है, इसके लिए आठ जनवरी को हिंदी भवन में भूखंडों की नीलामी की जाएगी। इच्छुक खरीदार बोली लगाकर भूखंड की खरीद कर सकेंगे।

    नीलामी के दौरान इंदिरापुरम, इंदिरापुरम विस्तार योजना के तहत 73 भूखंड के साथ ही मधुबन-बापूधाम योजना में ग्रुप हाउसिंग के 15 बड़े भूखंडों के लिए भी बोली लगाई जा सकती है। यह भूंखड नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

    इसके अलावा आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के साथ ही दुकानों की भी नीलामी की जाएगी। इसके अलावा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम को तीन साल की लीज पर देने की भी तैयारी की है। इसके लिए भी बोली लगाई जाएगी, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको लीज पर स्टेडियम दिया जाएगा।

