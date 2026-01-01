गाजियाबाद में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मिलने लगे फ्लैट, अब तक 2002 लोगों को दिया गया आवंटन पत्र

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्राधिकरण की ओर से ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटन व कब्जा पत्र वितरण आरंभ हो गया है। इसको लेकर जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने संबंधित अनुभाग अधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अभी तक की कारगुजारी की जानकारी ली गई।

समीक्षा बैठक में पीएम आवास योजना सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा शहरी योजना के तहत पांच विभिन्न योजनाओं मधुबन बापूधाम, डासना, प्रताप विहार, नूरनगर (राजनगर एक्सटेंशन) और निवाड़ी (मोदीनगर) में कुल 3,496 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

इनमें से 2239 भवनों का आवंटन किया गया और अब तक 2002 आवंटियों को आवंटन पत्र वितरित किए जा चुके हैं। वहीं, निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित 11 योजनाओं के तहत 6481 ईडब्ल्यूएस भवनों में से 2754 भवनों का आवंटन किया गया है और 2295 आवंटियों को आवंटन पत्र सौंपे गए हैं।