Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में प्लॉटों की नीलामी से GDA की बल्ले-बल्ले, अथॉरिटी की झोली में आए 7.04 करोड़ रुपये

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:29 AM (IST)

    गाजियाबाद प्राधिकरण की प्लॉट नीलामी में दिल्ली से सटे कौशांबी क्षेत्र के भूखंड खरीदारों की पहली पसंद बने। हिंदी भवन सभागार में आयोजित इस प्रक्रिया में ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से विभिन्न योजनाओं के रिक्त प्लॉट की नीलामी में दिल्ली से सटे कौशांबी क्षेत्र के प्लॉट खरीदारों की पहली पसंद बने। हिंदी भवन सभागार में आयोजित नीलामी प्रक्रिया में कई प्लॉट निर्धारित आरक्षित मूल्य से दोगुना कीमत पर बिके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीलामी प्रक्रिया के दौरान कौशांबी योजना के ब्लाक ए के चार आवासीय प्लॉट नीलामी में रखे गए थे। इन प्लॉटों का आरक्षित मूल्य 93 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया, जिनमें 67.60 वर्ग मीटर के एक प्लॉट पर सबसे अधिक बोली लगी।

    यह प्लॉट 2.06 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर यानी निर्धारित मूल्य से दोगुना से अधिक दाम में बिका। इसके अलावा यूपी बॉर्डर पॉकेट ए स्थित 20.35 वर्ग मीटर की एक दुकान भी नीलामी में शामिल थी।

    यह दुकान 1.61 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बिकी, जबकि इसका रिजर्व प्राइज 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर तय था। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की संपत्तियों में खरीदारों की रुचि लगातार बढ़ रही है। सोमवार को हुई नीलामी में कुल पांच प्लॉट बिके हैं, जिससे प्राधिकरण को कुल 7.04 करोड़ रुपये की आय हुई है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-नोए़डा के समीप संपत्ति खरीदने का मौका, GDA करेगा 63 भूखंडों की नीलामी

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में नए बिल्डिंग बायलाज लागू, जीडीए ने व्यावसायिक गतिविधियों पर भेजे नोटिस

    यह भी पढ़ें- NCR में आशियाना बनाने की चाहत रखने वालों के लिए गुड न्यूज, GDA की हरनंदीपुरम योजना ने पकड़ी रफ्तार