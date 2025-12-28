Language
    दिल्ली-नोए़डा के समीप संपत्ति खरीदने का मौका, GDA करेगा 63 भूखंडों की नीलामी

    By Shahnawaz Ali Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:23 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सोमवार को हिंदी भवन में दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्रों के लिए 63 भूखंडों की नीलामी करेगा। इनमें आवासीय, व्यावसायिक ...और पढ़ें

    दिल्ली-नोएडा के समीप भूखंड खरीदने का शानदार मौका।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। जीडीए सोमवार को हिंदी भवन सभागार में 63 भूखंडों की नीलामी करेगा, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक और संस्थागत श्रेणी के भूखंड शामिल हैं।

    जीडीए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस बार इंदिरापुरम, इंद्रप्रस्थ, कौशांबी, कोयल एन्क्लेव, वैशाली और प्रताप विहार जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जहां भूखंडों की मांग अधिक रहती है। कोयल एन्क्लेव योजना में पहली बार ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, हेल्थ सेंटर और आवासीय योजना के भूखंड शामिल किए गए। कौशांबी के ए-ब्लाक में पांच आवासीय भूखंड और एक स्कूल भूखंड की नीलामी होगी।

    इंद्रप्रस्थ योजना के एच पॉकेट में 16 व्यावसायिक भूखंड बेचे जाएंगे। वैशाली में हेल्थ सेंटर, हाईस्कूल व नर्सिंग होम, कर्पूरीपुरम में होटल भूखंड, यूपी बार्डर पाकेट-ए में दुकानें और अंबेड़कर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 11 व्यावसायिक भूखंड नीलाम किए जाएंगे। आरडीसी के 10 क्योस्क भी 10 साल की लीज पर देने की तैयारी है।