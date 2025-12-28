दिल्ली-नोए़डा के समीप संपत्ति खरीदने का मौका, GDA करेगा 63 भूखंडों की नीलामी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। जीडीए सोमवार को हिंदी भवन सभागार में 63 भूखंडों की नीलामी करेगा, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक और संस्थागत श्रेणी के भूखंड शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जीडीए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस बार इंदिरापुरम, इंद्रप्रस्थ, कौशांबी, कोयल एन्क्लेव, वैशाली और प्रताप विहार जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जहां भूखंडों की मांग अधिक रहती है। कोयल एन्क्लेव योजना में पहली बार ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, हेल्थ सेंटर और आवासीय योजना के भूखंड शामिल किए गए। कौशांबी के ए-ब्लाक में पांच आवासीय भूखंड और एक स्कूल भूखंड की नीलामी होगी।