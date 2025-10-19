Bulldozer Action: गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, GDA के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। जीडीए ने नियमों का पालन करने की अपील की है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी और नक्शे के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर शनिवार को भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के प्रवर्तन विभाग ने बुलडोजर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। प्रवर्तन जोन-एक प्रभारी के नेतृत्व में सिहानी सद्दीकनगर में करीब 16 बीघा जमीन पर फार्म हाउस व प्लॉटिंग बाउंड्री को ध्वस्त किया गया।
सिहानी सद्दीक नगर में देवेंद्र त्यागी व अन्य द्वारा प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। करीब दो हजार वर्ग गज में बने फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया। खेती की भूमि पर इंटर लाकिंग टाइल्स, सड़क व कमरे आदि बनाए गए थे, जिन पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिस पर पुलिस बल और प्रवर्तन टीम ने मौके से खदेड़ दिया। इस बीच चेतावनी देते हुए कहा कि फिर से प्लाटिंग का प्रयास करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स ने कहा कि अवैध निर्माण और विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहेगा।
