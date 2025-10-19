Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bulldozer Action: गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, GDA के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:49 AM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। जीडीए ने नियमों का पालन करने की अपील की है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिहानी गांव स्थित सद्धिक नगर में जेडीए द्वारा बुलडोजर से अवैध कॉलोनी पर की गई कार्रवाई। सौ. जीडीए

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी और नक्शे के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर शनिवार को भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के प्रवर्तन विभाग ने बुलडोजर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। प्रवर्तन जोन-एक प्रभारी के नेतृत्व में सिहानी सद्दीकनगर में करीब 16 बीघा जमीन पर फार्म हाउस व प्लॉटिंग बाउंड्री को ध्वस्त किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिहानी सद्दीक नगर में देवेंद्र त्यागी व अन्य द्वारा प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। करीब दो हजार वर्ग गज में बने फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया। खेती की भूमि पर इंटर लाकिंग टाइल्स, सड़क व कमरे आदि बनाए गए थे, जिन पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिस पर पुलिस बल और प्रवर्तन टीम ने मौके से खदेड़ दिया। इस बीच चेतावनी देते हुए कहा कि फिर से प्लाटिंग का प्रयास करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स ने कहा कि अवैध निर्माण और विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहेगा।

    यह भी पढ़ें- जीडीए ने 33 बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर, विरोध के बीच हुई कार्रवाई

    यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: गाजियाबाद के इस इलाके में जमकर गरजा बुलडोजर, चंद घंटों में ध्वस्त किए पक्के निर्माण

    यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: हापुड़ में रेलवे रोड पर जमकर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप