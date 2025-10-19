Bulldozer Action: गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, GDA के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी और नक्शे के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर शनिवार को भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के प्रवर्तन विभाग ने बुलडोजर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। प्रवर्तन जोन-एक प्रभारी के नेतृत्व में सिहानी सद्दीकनगर में करीब 16 बीघा जमीन पर फार्म हाउस व प्लॉटिंग बाउंड्री को ध्वस्त किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिहानी सद्दीक नगर में देवेंद्र त्यागी व अन्य द्वारा प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। करीब दो हजार वर्ग गज में बने फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया। खेती की भूमि पर इंटर लाकिंग टाइल्स, सड़क व कमरे आदि बनाए गए थे, जिन पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।