Bulldozer Action: गाजियाबाद के इस इलाके में जमकर गरजा बुलडोजर, चंद घंटों में ध्वस्त किए पक्के निर्माण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को भी ध्वस्तीकरण अभियान जारी रखा। प्रवर्तन टीम ने हरनंदी नदी के निकट डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। प्रवर्तन जोन चार नदी के निकट डूब क्षेत्र में दो स्थानों पर अवैध कॉलोनी विकसित कर प्लाटिंग की जा रही थी। चार दीवारी और निर्माण कार्य को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस दौरान दो अस्थायी स्थल कार्यालयों को भी गिराया गया।

हरनंदीपुरम योजना क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन कर रहे वाहन सीज गाजियाबाद में प्राधिकरण ने हरनंदीपुरम योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे मिट्टी के अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया है। जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर ओएसडी राजीव रत्न सिंह ने पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण किया।