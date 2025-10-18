जीडीए ने 33 बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर, विरोध के बीच हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बसंतपुर सैंतली, नवीपुर और असालतनगर में करीब 33 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही कालोनी की सड़क, बाउंड्रीवाल व साइट आफिस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। जीडीए के प्रवर्तन जोन-दो के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्रवाई के दौरान ग्राम बसंतपुर सैंतली, नवीपुर बंबा मुरादनगर के खसरा संख्या 555 पर करीब आठ हजार वर्गमीटर, हनुमान मंदिर बंबा रोड शोभापुर–बसंतपुर-सैंथली मार्ग के खसरा संख्या 153 पर आठ हजार वर्गमीटर, ग्राम असालतनगर के खसरा संख्या 86 पर सात हजार वर्गमीटर तथा एक अन्य स्थल पर लगभग आठ हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया।

इस दौरान कालोनाइज़र द्वारा इन स्थलों पर सड़क, बाउंड्रीवाल, इंटरलाकिंग टाइल्स, साइट आफिस और बिजली के खंभे लगाकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माणकर्ताओं ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस व प्रवर्तन दस्ते की प्रभावी कार्यवाही से स्थिति को नियंत्रित कर कार्यवाही की गई।