Bulldozer Action: हापुड़ में रेलवे रोड पर जमकर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप
हापुड़ नगर पालिका ने रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बुलडोजर और ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ टीम ने सड़क किनारे के ठेले और अस्थाई कब्जों को हटाया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जाम की समस्या के कारण यह कार्रवाई की गई। अब अन्य मार्गों पर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में नगर पालिका की टीम ने रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुबह से ही टीम बुलडोजर और ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मौके पर पहुंची और सड़क किनारे रखे ठेले, सामान और अस्थाई कब्जे हटाए गए। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति रही और लोग तमाशबीन बने रहे।
अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि रेलवे रोड पर लंबे समय से जाम और अव्यवस्था की समस्या बनी हुई थी। बार-बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए बुधवार को नगर पालिका टीम ने कार्रवाई की।
यह भी पढ़ें- उज्ज्वला योजना: हापुड़ में 71530 लाभार्थियों को मिला दिवाली का तोहफा, DM ने वितरित किए चेक
उन्होंने कहा कि अब अन्य प्रमुख मार्गों पर भी ऐसे ही अभियान चलाए जाएंगे। इस दौरान सफाई निरीक्षक दीपक कुमार सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।