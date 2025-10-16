उज्ज्वला योजना: हापुड़ में 71530 लाभार्थियों को मिला दिवाली का तोहफा, DM ने वितरित किए चेक

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले के 71530 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के पात्रों को दीवाली का तोहफा मिला है। इन पात्रों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित की गई है। इसके लिए बुधवार को जिला मुख्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पात्रों को सब्सिडी का वितरण किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर व डीएम अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पात्र परिवारों को सब्सिडी प्रदान की गई। इस दौरान पांच पात्रों को रेखा नागर ने सब्सिडी के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सब्सिडी से महिलाओं को धुएं से आजादी, स्वास्थ्य पर सकरात्मक प्रभाव और पर्यावरण सुधार जैसे सार्थक लाभ प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत दीवाली व होली पर निश्शुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है।