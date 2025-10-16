उज्ज्वला योजना: हापुड़ में 71530 लाभार्थियों को मिला दिवाली का तोहफा, DM ने वितरित किए चेक
हापुड़ जिले में 71530 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली का तोहफा मिला है। उन्हें गैस सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी दी गई। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष और डीएम ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। योजना के तहत दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर रिफिल की सुविधा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं, जो सीधे बैंक खाते में जमा की जा रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले के 71530 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के पात्रों को दीवाली का तोहफा मिला है। इन पात्रों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित की गई है। इसके लिए बुधवार को जिला मुख्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पात्रों को सब्सिडी का वितरण किया गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर व डीएम अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पात्र परिवारों को सब्सिडी प्रदान की गई। इस दौरान पांच पात्रों को रेखा नागर ने सब्सिडी के चेक वितरित किए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सब्सिडी से महिलाओं को धुएं से आजादी, स्वास्थ्य पर सकरात्मक प्रभाव और पर्यावरण सुधार जैसे सार्थक लाभ प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत दीवाली व होली पर निश्शुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है।
प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर 2025 दीवाली और द्वितीय चरण जनवरी से मार्च 2026 होली पर आधार प्रमाणित पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी अंतरित किया जा रहा है।
डीएम अभिषेक पांडेय ने कहा कि पात्र परिवारों को प्रति रिफिल केंद्र सरकार द्वारा 335.40 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 559.58 रुपये की सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुमन्य है।
योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सिलेंडर रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी का आधार प्रमाणित बैंक खाते मे अंतरण किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।