टूंडला रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी कर दिल्ली में बेचने की फिराक में थे पति-पत्नी, GRP ने समय रहते पकड़ा; टीम को 10 हजार का पुरस्कार

संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। रेलवे स्टेशन से शनिवार सुबह अलीगढ़ की मूकबधिर महिला का बच्चा चोरी करने वाला गिरोह दिल्ली में उसकी सौदेबाजी करने की फिराक में था, लेकिन समय रहते जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को पकड़ लिया। उन्हें रविवार को जेल भेजा गया। वह इससे पहले भी एक बार बच्चे चोरी कर बेच चुके हैं। पुलिस उनका आपराधिक इतिहास पता कर रही है।

शनिवार सुबह टूंडला रेलवे स्टेशन से किया था चोरी, खुर्जा से बरामद गांव मानपुर, थाना इंगलास, अलीगढ़ निवासी मूकबधिर पूजा का उसके पति सुभाष जाटव से विवाद हो गया था। इसके बाद वह नाराज होकर वह अपने एक वर्ष के बेटे दिव्यांशु के साथ घर से निकल आई। वह प्रयागराज के करन चाैराहा, कर्नलगंज स्थित मायके जा रही थी। वह किसी ट्रेन से शनिवार सुबह टूंडला पहुंची। वह प्लेटफार्म संख्या 3/4 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठी थी।

उसी समय एक महिला और पुरुष ने उसे बातों में फंसाकर दोस्ती कर ली। सात बजे करीब पूजा लघुशंका करने गई तभी आरोपित बच्चे को लेकर फरार हो गए। जीआरपी के सीओ इटावा उदय प्रताप सिंह ने बताया कि महिला द्वारा बच्चा चोरी होने की सूचना देने के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। मां की तरह बच्चे का पिता भी है गूंगा, भाई ने दर्ज कराई प्राथमिकी

पहले पूर्वा एक्सप्रेस को दादरी में रोककर आरोपितों की तलाश की गई, लेकिन वे नहीं मिले। पता चला कि वे दोनों कपड़े बदलकर खुर्जा स्टेशन पर उतरे हैं। इसके बाद खुर्जा से बच्चे के साथ अभिषेक निवासी काजिमाबाद अतरौली, अलीगढ़ उसकी पत्नी आसिमा निवासी जखीरा इंद्रलोक मैट्रो पुल के पास पुरानी दिल्ली, अब्दुल मन्नार उर्फ अली उर्फ शिविम निवासी लाखनपुर थाना डरिवा पूर्णिया, बिहार और मन्नार की पत्नी सपना निवासी उस्मानपुर दूसरा पुश्ता दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। बच्चा अभिषेक और आसिमा ने चुराया था।



टीम को 10 हजार पुरस्कार की घोषणा



सीओ ने बताया कि बच्चे की सकुशल बरामदगी को लेकर जीआरपी टूंडला के थाना प्रभारी मोनू आर्य, आरपीएफ थाना प्रभारी अवधेश गोस्वामी, अलीगढ़ जीआरपी थाना प्रभारी संदीप तोमर सहित टीम में शामिल सभी 22 लोगों को एसएसपी रेलवे ने 10 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है।

चोरी से पहले आसिमा ने सपना को भेजा फोटो सीओ ने बताया कि ट्रेन में जिस समय मूकबधिर महिला यात्रा कर रही थी। उसी ट्रेन में आरोपित अभिषेक पत्नी आसिमा के साथ था। आसिमा ने बच्चे का फोटो सपना को भेजा जो खुर्जा में उसका इंतजार कर रही थी। ओके, लिखा आने के बाद उन्होंने बच्चा चोरी करने के इरादे को अमलीजामा पहनाया। सपना फोन पर आसिमा की लोकेशन लेती रही।