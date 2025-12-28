टूंडला स्टेशन से मूक-बधिर महिला का बच्चा चोरी, मात्र 5 घंटे में दादरी से सकुशल बरामद; CCTV से आरोपितों की पहचान
टूंडला रेलवे स्टेशन पर एक मूक-बधिर महिला का एक वर्षीय बेटा चोरी हो गया। महिला शौचालय गई थी, तभी एक पुरुष और महिला बच्चे को कंबल में छिपाकर पूर्वा एक्स ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या तीन एवं चार से शनिवार सुबह शौच करने गई अलीगढ़ की मूकबधिर महिला का एक वर्षीय बेटा और सामान चोरी हो गया। शौचालय से लौटी महिला को बेटा नहीं मिला तो बेहाल हो गई।
जीआरपी और आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इसमें एक महिला और पुरुष कंबल में बच्चे को छिपाकर पूर्वा एक्सप्रेस में चढ़ते दिखे। इस पर अलीगढ़ स्टेशन पर सूचना दी गई, लेकिन तब ट्रेन निकल चुकी थी। इसके बाद दादरी स्टेशन पर नानस्टाप ट्रेन को रोककर बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।
सीसीटीवी में कंबल में छिपाकर पूर्वा एक्सप्रेस में बच्चे को लेकर चढ़ते दिखे आरोपित
घटना सुबह सात बजे की है। अलीगढ़, इग्लास के मानपुर निवासी मूकबधिर पूजा पति से विवाद होने के बाद प्रयागराज जा रही थी। किसी ट्रेन से टूंडला स्टेशन पर उतरी। बच्चे को ब्रेंच पर लिटाकर शौचालय चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो बच्चे और सामान को गायब देख बदहवास हो गई। वह बिलखते हुए इशारों से बच्चा चोरी होने की बात कह रही थी। इस पर भीड़ जुट गई। आरपीएफ और जीआरपी के सिपाही पहुंचे। बात समझ में आने पर रेल प्रशासन सक्रिय हो गया।
सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो एक व्यक्ति बच्चे को कंबल में छिपाकर ले जाते और फिर एक महिला के साथ पूर्वा एक्सप्रेस में बच्चे को लेकर चढ़ते दिखा। इस पर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन और ट्रेन स्कार्ट को सूचना दी गई। तब तक ट्रेन अलीगढ़ से निकल चुकी थी।
अलीगढ़ की रहने वाली है महिला, शनिवार सुबह सात बजे हुई घटना से मची खलबली
इस पर दादरी स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। वहां कोच नंबर बी-चार से एक महिला और पुरुष के साथ बच्चे को बरामद कर लिया गया। आरपीएफ कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी का कहना है कि बच्चे को बरामद कर लिया गया है। अलीगढ़ स्टेशन पर आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। पूजा का उसके पति सुभाष चंद्र से झगड़ा हुआ था। इसके बाद वह नाराज होकर अपने मायके प्रयागराज में करन चौराहा, कर्नलगंज जा रही थी। वहीं सीओ जीआरपी उदय प्रताप ने बताया कि पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
टाइम लाइन
7.00 बजे बच्चा चोरी।
7.10 बजे आरपीएफ पहुंची।
8.45 बजे सीसीटीवी में आरोपित बच्चा ले जाते दिखा।
10.00 बजे अलीगढ़ स्टेशन और स्कार्ट को फोन किया गया।
12.00 बजे दादरी स्टेशन पर ट्रेन रोक कर बच्चे को बरामद किया गया।
जूता पालिश करने वाले से दिल्ली की ट्रेन की ली थी जानकारी
आरोपित बच्चे और महिला के साथ प्लेटफार्म नंबर चार पर गया। वहां उसने जूता पालिश करने वाले से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के बारे में जानकारी की। उसने ये बात आरपीएफ को बताई। इससे पता चला कि बच्चा चोर दिल्ली जा रहा है।
