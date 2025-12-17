फतेहपुर में विकास कार्यों की धांधली की जांच में खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 14 लोग घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। सरकंडी ग्राम सभा में राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त से कराए गए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम के सामने खूनी संघर्ष शुरू हो गया। टीम आधी जांच कर ही लौट आई। टीम दंडी आश्रम गोशाला के समीप जांच पड़ताल कर रही थी, इधर बलवंता डेरा झारखंडी आश्रम के समीप शिकायतकर्ता और प्रधान पक्ष के लोग भिड़ गए।

कोटेदार व प्रधान पक्ष में लाठी-डंडे चले और दोनों पक्षों से 14समर्थक घायल हो गए हैं। टीम बीच में ही जांच छोड़कर मुख्यालय लौट आई है, उधर दोनों पक्ष थाने पहुंचे हैं। कोटेदार पक्ष में इंद्रेश तिवारी, सुनील तिवारी, कल्लू तिवारी, कुल्लू तिवारी, गुड्डू धोबी व प्रधान पक्ष से बाबूलाल पासवान, पप्पू सिंह, वीरकरन शर्मा, बबलू सिंह, सुशील अवस्थी घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उपचार हो रहा है।

ये की थी शिकायत सरकंडी ग्राम सभा के इंद्रेश तिवारी, मनोज शर्मा, राहुल सिंह आदि ने डीएम से शपथपत्र पर शिकायत कर ग्राम सभा में हैंडपंप मरम्मत, आरआरसी सेंटर निर्माण, इंटर लाकिंग, सीसी मार्ग और नाली खंडंजा के निर्माण में धांधली कर पैसे का बंदरबांट का आरोप लगाया है। वहीं 2018 से अब तक 50 शौचालय लाभार्थियों के नाम दर्शाते हुए आरोप लगाया कि इन लाभार्थियों के नाम से शौचालय का पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन शौचालय अब तक नहीं बने हैं। डीएम ने पीडी ग्राम्य विकास शेषमणि सिंह, एई पीडब्ल्यूडी विजय कुमार व लेखा संप्रेक्षक अधिकारी समरेंद्र सिंह की संयुक्त टीम बनाकर जांच तलब की है। बुधवार को टीम अलग-अलग चार वाहनों से पुलिस बल के साथ जांच करने पहुंची थी। टीम ने सरकंडी खास, मुंजीकुईं, रामकरन का डेरा, शीतल सिंह का डेरा में जांच पड़ताल की और लाभार्थियों के बयान दर्ज किए।,

दोनों पक्ष से दो-दो सदस्य गये थे साथ पीडी जब जांच के लिए पहुंचे तो मुंजीकुंई गांव के समीप दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग जमा हो गए। लेकिन टीम के साथ पुलिस बल भी था तो टीम ने सख्ती के साथ कहा कि जांच में प्रधान व शिकायतकर्ता पक्ष से दो-दो लोग ही साथ चलेंगे। नतीजा टीम के साथ दो-दो लोग आगे बाकी समर्थक मुंजीकुई और बलवंता डेरा के बीच ही एकत्रित रहे। जब टीम लौट रही थी तभी समर्थक आपस में भिड़ गए।



जांच पूरी नहीं, हमारे सामने कोई विवाद नहीं-पीडी जांच अधिकारी पीडी डीआरडीए शेषमणि सिंह ने कहा अभी तक हमारी जांच पूरी नहीं हुई। बुधवार को पांच गांवों में लाभार्थियों के बयान व विकास कार्य देखे गए हैं। अभी और काम देखने हैं, शिकायत में बताया गया है कि कई सड़कें गांव में बनीं है, जिसके लिए क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचाायत दोनों से भुगतान लिया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। टीम के सामने कोई विवाद नहीं हुआ, हां जब हम लोग लौट रहे थे कुछ विवाद होने की सूचना मिली थी। लेकिन यह पुलिस का काम है।