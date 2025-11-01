Language
    फतेहपुर CDPO कार्यालय का कंप्यूटर आपरेटर घूस लेते गिरफ्तार, प्रयागराज विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    फतेहपुर में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर को घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी शिकायतकर्ता से काम के बदले रिश्वत मांग रहा था।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर जिले के खजुहा ब्लाक में सीडीपी (बाल विकास परियोजना) अधिकारी कार्यालय में तैनात कंप्यूटर आपरेटर अंकित सिंह को शनिवार को प्रयागराज की विजिलेंस टीम में 15 हजार रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के समय कार्यालय में बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद थीं। कोतवाली प्रभारी लान सिंह ने बताया कि कार्रवाई के बाद टीम आरोपित को साथ ले गई है।

