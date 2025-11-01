Language
    फतेहपुर में पागल कुत्ते ने मचाया हाहाकार, बाजार में घुसकर 25 लोगों को काटा

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे के बाजार में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। हमलों में करीब 25 लोगों का काट लिया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जहानाबाद कस्बे के लालूगंज बाजार में शुक्रवार की दोपहर करीब तीन बजे पागल कुत्ते ने हमला कर शकील के छह वर्षीय पुत्र अकलम को घायल कर दिया। लोगों में दौड़ाया तो एक के बाद एक करीब 25 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद मुहल्ला गढ़ी की  ओर गया और वहां से दूर एक बाग में घुस गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां पर सभी को एंटी रैबीज इंजक्शन लगाए गए हैं। पागल कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत बनी हुई है।

