पड़ोसी युवक से अवैध संबंध के शक में कुल्हाड़ी से काट डाला था बहन को, भाई और उसका साथी दोषी करार

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। पड़ोसी युवक से अवैध संबंध के शक में बहन को कुल्हाड़ी और चाकुओं से काटकर मार डालने वाले भाई और उसके साथी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों के खिलाफ मंगलवार को सजा का फैसला सुनाया जाएगा। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 16 वर्ष पहले हुई इस घटना में आरोपित युवती के पिता और एक अन्य भाई की मृत्यु हो चुकी है।



कमालगंज क्षेत्र के गांव गदनपुर देवराजपुर निवासी शिवम ने 18 अक्टूबर 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 अक्टूबर को गांव के ही मलिखान सिंह की पुत्री रंजना उनके दरवाजे से गुजरते वक्त उसके भाई राजीव से बात करने लगी थी। रंजना के भाई संजय को अवैध संबंध होने का शक हुआ तो उसने रंजना के साथ मारपीट की। 16 अक्टूबर को दिल्ली में रहने वाला रंजना का भाई नंदू उर्फ बृजकिशोर अपने साथी के साथ घर आया। उसने भी गाली गलौज शुरू कर दिया।

18 अक्टूबर की शाम को रंजना के पिता मलिखान सिंह, नंदू उर्फ बृजकिशोर, रंजीत व उसके साथी सबसुख ने रंजना पर कुल्हाड़ी और चाकुओं से हमला कर काट डाला और शव घसीटकर उसके स्वजन को फंसाने के लिए उसके घर में डाल दिया। जिस वक्त यह घटना हुई तो रंजना का सबसे बड़ा भाई संजय गांव में नहीं था। गांव वालों के समझाने पर नंदू रंजना का शव उठाकर ले गया।