व्यवस्था बदहाल, जनता बेहाल! प्रसव पीड़ा से कराहती रही महिला, 3 किमी बैलगाड़ी से एंबुलेंस तक पहुंचे स्वजन

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कहने को तो पूरे प्रदेश की सड़कों में गड्ढे तक नहीं हैं, लेकिन हकीकत देखकर मन बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ फिर एक बार मौदहा विकासखंड के छानी गऊघाट गांव के परसदवा का डेरा में मंजर देखने को मिला। जहां आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बनी। जिससे ग्रामीण बीमारी या महिलाओं के प्रसव पीड़ा होने पर बैलगाड़ी को ही अपना सहारा बनाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। सड़क में कीचड़ होने के कारण एंबुलेंस घर तक भी जा सकी। जिस पर स्वजन उसे बैलगाड़ी से लेकर तीन किमी दूर खड़ी एंबुलेंस के पास पहुंचे तथा फिर वहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। दो माह पूर्व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग भी की थी। लेकिन जिला प्रशासन आश्वासन के बाद मौन बना हुआ है।

वर्ष 1947 में देश आजाद तो हो गया था, लेकिन आज भी कुछ ऐसे दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं कि दिल को झकझोर देते हैं। यही हाल है हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील के परसदवा का डेरा का। जहां आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है। गांव की तीन किमी सड़क कीचड़ से भरी हुई है। जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का दंश झेलना पड़ रहा है। रविवार की सुबह कुछ ऐसा ही दृष्य देखने को मिला जहां पर एक प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को गांव तक एंबुलेंस न आने के चलते उसके वृद्ध ससुर कृष्ण कुमार बहू रेशमा को बैलगाड़ी में लादकर ले जाते दिखा।