जिंदा छोड़िए मरने के बाद भी कुत्ते काट रहे, फर्रुखाबाद पोस्टमार्टम हाउस से सामने आया दिलदहाने वाला मामला
फर्रुखाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जहां कुत्तों ने खुले पड़े एक शव को नोंच लिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। लापरवाही के आरोप में कर्मचारियों और गार्ड्स पर कार्रवाई की गई है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जिला मुख्यालय पर बने शव विच्छेदन गृह (पोस्टमार्टम हाउस) में कुत्तों ने घुसकर लावारिश शव को नोच डाला। इस घटना से विभागीय अधिकारियों में हलचल मच गई।
शमसाबाद थाना क्षेत्र में मिले युवक का शव पोस्टमार्टम हाउस के पुराने भवन में रखवाया गया था। इस भवन में लगी जाली टूटी है। शुक्रवार दोपहर टूटी जाली के सहारे कुत्ते के पिल्ले (बच्चे) अंदर पहुंच गए और शव को नोच दिया। जब कर्मचारियों को जानकारी हुई तब वह मौके पर पहुंचे और पिल्लों को भगाया। टूटी जाली की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर अवनींद्र कुमार ने बताया घटना में लापरवाही के मामले में संबंधित डिप्टी सीएमओ के खिलाफ शासन को लिखा जा रहा है। ड्यूटी पर मौजूद चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और दो सिक्योरिटी गार्ड को हटाने के लिए संबंधित आउटसोर्स संस्था को पत्र लिखा जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।