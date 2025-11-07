जिंदा छोड़िए मरने के बाद भी कुत्ते काट रहे, फर्रुखाबाद पोस्टमार्टम हाउस से सामने आया दिलदहाने वाला मामला

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जिला मुख्यालय पर बने शव विच्छेदन गृह (पोस्टमार्टम हाउस) में कुत्तों ने घुसकर लावारिश शव को नोच डाला। इस घटना से विभागीय अधिकारियों में हलचल मच गई।

शमसाबाद थाना क्षेत्र में मिले युवक का शव पोस्टमार्टम हाउस के पुराने भवन में रखवाया गया था। इस भवन में लगी जाली टूटी है। शुक्रवार दोपहर टूटी जाली के सहारे कुत्ते के पिल्ले (बच्चे) अंदर पहुंच गए और शव को नोच दिया। जब कर्मचारियों को जानकारी हुई तब वह मौके पर पहुंचे और पिल्लों को भगाया। टूटी जाली की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं।