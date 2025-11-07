हमीरपुर में ट्रक ने तीन युवकों को रौंदा, गुस्से में जाम लगा पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा
हमीरपुर में बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। ट्रक चालक ने तीन युवकों को रौंद दिया। ट्रक चालक की लापरवाही पर आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों ने जाम लगा पथराव शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा।
हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक बाइक पर सवार तीन मजदूर काम खत्म कर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बसेला गांव के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश फैल गया।
पहुंचे ग्रामीणों ने जताया आक्रोश
तीनों युवकों की मौत की खबर फैलते ही स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। हादसे का जिम्मेदार ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया।
नहीं उठाने दे रहे शव
वे शवों को उठाने नहीं दे रहे थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। धीरे-धीरे भीड़ और उग्र होती चली गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाज़ी में कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा।
स्थिति को संभालने को लाठीचार्ज
स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफी देर तक तनाव बना रहा। मौके पर हालात को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम राठ, सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया।
घटना के बाद चालक मौके से हुआ फरार। ग्रामीणों को समझाने में जुटी पुलिस।मौके पर एसडीएम राठ व सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात है।
