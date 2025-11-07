हमीरपुर में ट्रक ने तीन युवकों को रौंदा, गुस्से में जाम लगा पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। ट्रक चालक ने तीन युवकों को रौंद दिया। ट्रक चालक की लापरवाही पर आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों ने जाम लगा पथराव शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा।

हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक बाइक पर सवार तीन मजदूर काम खत्म कर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बसेला गांव के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश फैल गया।



पहुंचे ग्रामीणों ने जताया आक्रोश तीनों युवकों की मौत की खबर फैलते ही स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। हादसे का जिम्मेदार ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया।



नहीं उठाने दे रहे शव वे शवों को उठाने नहीं दे रहे थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। धीरे-धीरे भीड़ और उग्र होती चली गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाज़ी में कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा।