Karwa Chauth 2025: फर्रुखाबाद में यहां मिलती हैं स्टाइलिश चूड़ियां, यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
फर्रुखाबाद के बाज़ारों में करवा चौथ की रौनक छाई हुई है जहाँ महिलाओं की भारी भीड़ खरीदारी में जुटी है। साड़ियों से मेल खाती चूड़ियों और सौंदर्य उत्पादों की दुकानों पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। दुकानदार भी महिलाओं की बदलती पसंद के अनुसार नए डिजाइन के कंगन और चूड़ियाँ लेकर आए हैं। पूजन सामग्री की दुकानें भी सजी हुई हैं।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इन दिनों बाजार में करवाचौथ की खरीददारी को लेकर महिलाओं की भीड़ नजर आ रही है। चूड़ी की दुकानों पर महिलाएं मैचिंग की चूड़ियां खरीदने को खूब मशक्कत कर रही हैं। मल्टीकलर जयपुरी कंगन व फैंसी चूड़ियां महिलाओं की पसंद बनी हुई हैं। ग्राहकाें की आमद से दुकानदार भी खुश हैं।
करवाचौथ त्योहार को लेकर महिलाएं खासी उत्साहित हैं। साड़ी खरीदी तो उसी की मैचिंग की चूड़ी, बिंदी व अन्य सौंदर्य प्रसाधन खरीदने को महिलाएं दुकानों पर पहुंच रही हैं। रेलवे रोड, स्टेट बैंक रोड, सेठगली, सुतहट्टी बाजार में चूड़ी की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ नजर आ रही है। समय बदलने के साथ ही महिलाओं की पसंद भी बदली है, इसको लेकर दुकानदारों ने भी पूरी तैयारी की है। ,
इन दिनों चूड़ी की दुकानों पर जयपुरिया मल्टी कलर कंगन, फैंसी चूड़ी, दुबई, बैलवेट, खाटू श्याम, रंग दे बसंती, नग, लाख व मेंटल चूड़ियाें की मांग हो रही है। साड़ी के मैचिंग की चूड़ियां लेने को महिलाएं मशक्कत करती नजर आईं। दुकानदारों का कहना है कि समय के साथ लोगों की पसंद भी बदल जाती है। इसी के चलते दुकान पर नये फैशन की चूड़ियाें का स्टाक मंगवाया है।
च्योड़ा, सीकें, कैलेंडर, डिजाइनर छलनी भी उपलब्ध
करवाचौथ पूजन में च्यौड़ा, सीकें, कैलेंडर, छलनी आदि का उपयोग होता है। बाजार में लगभग हर मार्ग पर ठेलियों पर इसकी दुकानें लगी हैं। स्टेट बैंक रोड पर ठेली लगाए दुकानदार राजेश कश्यप ने बताया कि च्याेढ़ा व गट्टा 100 रुपये किलो, सीकें पांच रुपये की गड्डी, कैलेंडर 10 रुपये पीस, मिट्टी का करवा 40 से 50 रुपये, डिजाइनर छलनी 50 रुपये, डिजाइन थाली, लोटा व छलनी का सेट 200 रुपये 300 रुपये तक का बिक रहा है।
समय के साथ महिलाओं की पसंद भी बदली है। इसी को लेकर जयपुर व फिराेजाबाद से नई डिजाइन के कंगन व चूड़ियां मंगवाई हैं। इस समय करवाचौथ को लेकर महिलाएं मैचिंग की चूड़ियां व कंगन खरीदने आ रही हैं।
- सत्येंद्र कुमार, चूड़ी विक्रेता।
इन दिनों करवाचौथ के चलते महिलाएं चूड़ी खरीदने आ रही हैं। सबकी अपनी-अपनी पसंद है। किसी को बैलवेट पसंद आ रही है तो कोई नग जड़ित चूड़ी पसंद कर रहा है। नई डिजाइन के कंगन व चूड़ियों का स्टाक उपलब्ध है।
- श्रवण कुमार शर्मा, चूड़ी विक्रेता।
