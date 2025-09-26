फर्रुखाबाद में नेग वसूली पर किन्नरों के बीच चले लाठी डंडे, बीच सड़क अर्द्धनग्न होकर हंगामा किया तो लगा जाम

फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में किन्नरों ने पक्का पुल चौराहे पर नेग वसूली को लेकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के किन्नर उनके क्षेत्र में वसूली कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। फतेहगढ़ के किन्नरों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ के कुछ किन्नरों ने शुक्रवार दोपहर शहर के पक्का पुल चौराहे पर पहुंचकर आरोप लगाया कि शहर के किन्नर उनके क्षेत्र में जाकर नेग की वसूली कर रहे हैं। इसी बीच शहर के किन्नर भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। विवाद बढ़ने के दौरान फतेहगढ़ के किन्नर अर्द्धनग्न होकर हंगामा करने लगे। सड़क पर विवाद होने से जाम की स्थिति बन गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ लोग दोनों पक्षों को समझाकर पास में स्थित किन्नर के आवास के सामनेे ले आए। वहां सड़क पर फिर विवाद होने लगा। इससे गुस्साए किन्नर व उसका ढोलकिया डंडे निकाल लाया। उन्होंने फतेहगढ़ के किन्नराें की जमकर पिटाई की। जिससे डंडा टूट गया। विवाद के दौरान एक सिपाही मौके पर पहुंचा और किन्नरों को कोतवाली जाने के लिए कहा। फतेहगढ़ के किन्नर ने कोतवाली में तहरीर दी है।

फतेहगढ़ निवासी किन्नर रीना ठाकुर व रवीना अपने अन्य साथियों के साथ दोपहर को शहर कोतवाली क्षेत्र के पक्कापुल चौराहा पर पहुंचीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नाला सिम्तशुमाल पक्कापुल निवासी किन्नर सुनीता व उनके साथी फतेहगढ़ क्षेत्र में नेग वसूली करते हैं। तभी सुनीता भी अपने साथी किन्नरों को लेकर वहां आ गईं। दोनों पक्षों में विवाद होने लगा।

इस पर फतेहगढ़ के कुछ किन्नरों ने कपड़े उतार दिए और अर्द्धनग्न हो गए। इससे चौराहे पर जाम लग गया। प्रदीप कश्यप उर्फ श्री किन्नर ने बात करने के लिए समझाकर उनसे सुनीता के घर चलने को कहा। किन्नर नाला सिम्तुसुमाल स्थित सुनीता के घर के सामने पहुंच गए। वहां फिर विवाद होने लगा। कहासुनी के दौरान एक ढोलकिया सुनीता किन्नर के घर से डंडा निकाल लाया। उसने डंडा चलाने का प्रयास किया तो श्री किन्नर ने उसे रोक दिया।

इसी बीच सुनीता किन्नर घर से डंडा निकाल लाईं और फतेहगढ़ की किन्नर रीना ठाकुर व रवीना आदि की पिटाई कर दी। डंडा टूट गया तो वह घर से बेल्ट लेकर आ गईं। तभी तिकोना चौकी के सिपाही विक्रांत चौहान वहां पहुंच गए। उन्होंने फतेहगढ़ के किन्नरों को समझाकर वहां से हटाया और कोतवाली चलने को कहा। किन्नरों ने उन्हें मारपीट में आई चोटें दिखाईं।