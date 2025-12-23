Language
    फर्रुखाबाद में कालेज गई छात्रा लापता, दो लाख रुपये की फिरौती काल से परिवार और पुलिस में मचा हड़कंप

    By Paras Dubey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में एक छात्रा लापता हो गई है और उसके नाम पर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है, जिससे परिवार परेशान है। पुलिस को सूचना दी गई है क्योंकि ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, कमालगंज (फर्रुखाबाद)। फर्रुखाबाद में एक छात्रा लापता हो गई। वहीं, छात्रा के नाम पर फिरौती मांगी जा रही है। इससे परिवार के लोग परेशान हो गए हें। बताया जा रहा है कि जिस नंबर से फिरौत मांगी गई उस पर पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति की फोटो लगी है।

    सात दिन पहले कालेज में परीक्षा की जानकारी करने गई छात्रा लापता हो गई थी। गुरुवार को पुलिस ने भाई के प्रार्थना पत्र पर गुमशुदी दर्ज कर खोजबीन की थी। मंगलवार को स्वजन तब और ज्यादा परेशान हो गए जब फोन कर उनसे दो लाख रुपये फिरौती की मांग की गई। पीड़ित ने थानाध्यक्ष को सूचना दी।

     

    फर्रुखाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उनकी 21 वर्षीय बहन रामकृष्ण महाविद्यालय रानूखेड़ा में एमए की छात्रा है। 17 दिसंबर को वह कालेज में परीक्षा की जानकारी करने सुबह 11 बजे गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। खोजबीन करने पर भी पता न चलने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार दोपहर 1:32 बजे उनके मोबाइल फोन पर वाट्स एप काल आई। जिसमें दो लाख रुपये फिरौती की मांग की गई। डीपी पर एक पुलिस अफसर की फोटो लगी थी।

     

    काल करने वाले ने पहले 20 हजार रुपये डालने की बात कही। शेष रुपये बाद में दूसरे नंबर पर डालने की हिदायत दी। काल करने वाले युवक ने पीड़ित परिवार को धमकी दी कि यदि उसने रुपये नहीं डाले तो वह युवती की अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर देगा।

     

    थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। पीड़ित परिवार को साइबर ठगों द्वारा काल की गई है। फिर भी मामले की जांच की जा रही है। छात्रा को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

     

