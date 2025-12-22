Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमानवीयता की हद, यूपी के इस जिले में तीन दिन से अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा रहा युवक का शव

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अमानवीयता की हद पार हो गई। एक युवक का शव तीन दिनों से अस्पताल में स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा। इस घटना ने अस्पताल प्रशासन ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, छिबरामऊ(कन्नौज)। कन्नौज में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में तीन दिन से एक युवक का शव स्ट्रेचर पर पड़ा था। शव से उठने वाली बदबू से अस्पताल आने वाले लोग परेशान थे। 

     

    कन्नौज नगर के 100 शैया अस्पताल की मॉर्च्युरी में सड़क हादसे में घायल होकर अपनी जान गंवाने वाले युवक का शव पिछले तीन दिन से स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। शव से बदबू भी उठने लगी है। तीन दिन तक लापरवाही के बाद अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हांलाकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    शनिवार की सुबह तीन बजकर 17 मिनट पर एक युवक को एबुलेंस से घायलावस्था में 100 शैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि युवक फर्रुखाबाद रोड पर काली नदी पुल के पास सड़क हादसे में घायल हुआ है। कुछ देर तक चले उपचार के बाद युवक की मौत हो गई। जिसके बाद उसके शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में स्ट्रेचर पर रखवा दिया गया और सूचना पुलिस को दे दी गई।

     

    युवक की उम्र 30 से 35 वर्ष के आस-पास होने का अनुमान लगाया जा रहा था। हांलाकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अब तीन दिन बीत जाने के बाद भी शव अस्पताल की मॉर्च्युरी में ही रखा हुआ है। न तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और न ही उसकी शिनाख्त के ही बाजिव प्रयास किए गए। अब शव से उठने वाली बदबू से मॉर्च्युरी के पास से गुजर रहे लोग परेशान हैं।

     

    अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डा. विपिन सचान ने बताया कि इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने मामले की सूचना पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी दे दी है। इसके बाद भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है।