फर्रुखाबाद विस्फोट का खौफनाक मंजर, एक के घुटने के नीचे से गायब थे दोनों पैर, दूसरे के थे क्षत-विक्षत

फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुए धमाके में दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीन एजेंसियों से जांच कराई है लेकिन विस्फोटक का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस से धमाके की आशंका है। फारेंसिक टीम को जले हुए सुतली के टुकड़े मिले हैं और एटीएस ने भी जांच की है। पुलिस मृतकों के मोबाइल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। द सन क्लासेज कोचिंग सेंटर के बाहर शनिवार को हुए भीषण धमाके की वजह से अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट से दो युवकों की मौत हो गई थी। जबकि सात लोग घायल हो गए थे। जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों युवकों का पोस्टमार्टम शनिवार रात में किया गया। करीब एक घंटे चले पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों युवकों के शरीर के बाल बुरी तहर झुलसे थे। एक युवक के घुटने के नीचे दोनों पैर नहीं थे। उसका एक पंजा ही मिला था। दूसरे युवक के दोनों पैर चकनाचूर थे। दोनों युवकों के मुंह और छोटी आंत में कार्बन (कोयले के अंश) मिलने की पुष्टि की गई है।

इस दौरान देर रात तक दोनों के गमगीन स्वजन खड़े रहे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव स्वजन को सिपुर्द कर दिए गए। रविवार सुबह स्वजन ने दोनोंं का गंगा के पांचाल घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। शनिवार दोपहर को सातनपुर मंडी मार्ग पर स्थित द सन क्लासेज कोचिंग सेंटर व सेल्फी स्टडी प्वाइंट के बाहर विस्फोट हो गया था। इस घटना में फतेहगढ़ के गांव निनौआ निवासी आकाश कश्यप और सेंट्रल जेल के सामने निवासी आकाश सक्सेना की मौत हो गई थी।

फर्रुखाबाद के बाहर विस्फोट का दृश्य। जागरण जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के आदेश पर शनिवार रात को ही सिविल अस्पताल लिंजीगंज के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. राणा प्रताप ने रात 12 बजे दोनों युवकों का पोस्टमार्टम किया। एक घंटे चले पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों युवकों के शरीर के बाल पूरी तरह झुलसे थे। दोनों के मुंह व आंत में कार्बन पार्टिकल मिले हैं। आकाश सक्सेना के दोनों पैर चकनाचूर थे। शरीर काला हो गया था। शरीर में गहरा घाव मिला है। जब कि आकाश कश्यप के घुटने के नीचे दोनों पैर नहीं थे। उसका पंजा अलग से लाया गया था। उसके शरीर पर भी जगह-जगह घाव थे। दोनों की मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव और चोट से होना बताया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव उनके स्वजन को सिपुर्द कर दिए गए। रविवार सुबह करीब 10 बजे दोनों का अंतिम संस्कार गंगा के पांचाल घाट पर किया गया।

लोहिया अस्पताल में भर्ती धमाके में घायल अंश व अनुभव। जागरण दो बच्चों की हालत गंभीर, एक को कानपुर में कराया भर्ती कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट से कोचिंग सेंटर में मौजूद बच्चे घायल हो गए थे। पांच बच्चों को शनिवार को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वजन तीन बच्चों को बाहर ले गए। रविवार को नर्सिंगहोम में भर्ती दो और बच्चों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब घायल हुए बच्चों की संख्या सात हो गई है। शनिवार दोपहर को हुए विस्फोट से कोचिंग सेंटर में मौजूद सेंट्रल जेल चौराहा निवासी पंकज गुप्ता की 11 वर्षीय पुत्री अंशिका गुप्ता, गांव निनौआ निवासी सुदीप का 12 वर्षीय पुत्र अभय, मेरापुर के गांव बरखिरिया निवासी विवेक यादव का 11 वर्षीय पुत्र रिदम यादव, गुंजन बिहार कालोनी सातनपुर निवासी नीलू यादव का नौ वर्षीय पुत्र निखिल यादव और 12 वर्षीय पुत्र पीयूष यादव को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिदम इन दिनों सातनपुर में रह रहा है। हालत गंभीर होने पर स्वजन रिदम को कानपुर ले गए थे। अब अभय और निखिल को भी स्वजन बाहर ले गए।