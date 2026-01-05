Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Weather: यूपी के रिकार्ड तोड़ ठंड, सबसे ठंडा शहर रहा इटावा, पारा पहुंचा 2.4°C 

    By Gulshan Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:23 PM (IST)

    इटावा में पिछले 10 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। UP Weather Update: बीते 10 दिनों से कड़कड़ाती सर्दी इस कदर सितम ढा रही है कि दिन में लोगों की कंपकंपी छूट रही है और सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठना पड़ा। सोमवार को इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो रविवार के 3.8 डिग्री की अपेक्षा 1.4 डिग्री कम है। बीते 10 दिनों में इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। बीते 27 दिसंबर को इस सीजन में पहली बार इटावा प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा था। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। जबकि अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

    सोमवार को कोहरा भले न हो लेकिन शीतलहर चलने से गलन बरकरार रही, आसमान साफ होने पर धूप निकली लेकिन शीतलहर की वजह से और कुछ घंटों बाद बदली होने पर धूप बेअसर हो गई और दिनभर पड़ने वाली गलन भरी सर्दी से बचने के लिए जगह-जगह लोग आग जलाकर बैठे रहे।

    मौसम विज्ञानी डा.एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अगले 24 घंटे में शीतलहर का असर कम होने की संभावना नहीं है, सुबह हवा सुस्त चलेगी, जबकि दिन चढ़ने पर इनमें तेजी आएगी और पांच से छह किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दिन में कोहरा, धुंध और प्रदूषण से राहत मिलेगी। अगले 24 घंटे धुंध, कोहरा और प्रदूषण रहेगा, नर्म धूप रहेगी। दो माह में बारिश न होना चिंता का विषय है लोगों को सलाह दी है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर लेकिन मास्क लगाकर, जैकेट पहनकर और सिर पर कैप अथवा मफलर बांधकर निकले।

    महेवा : हाड़कंपा देने वाली भीषण सर्दी से कस्बे में गरीब और बेसहारा लोग ठिठुर-ठिठुर कर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। तहसील प्रशासन अभी तक कंबलों का वितरण नहीं कर सका है और न अलाव जलाए जा रहे हैं। जबकि प्रशासन कंबल वितरण और अलाव जलवाने का दावा रहा है। स्थानीय लेखपाल का कहना है कि ब्लाक मुख्यालय, अछल्दा चौराहा, हाईवे चौराहा समेत तीन स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं।

    यूपी बड़ौदा बैंक, स्टेट बैंक चौराहा, सब्जी मंडी तिराहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पशु चिकित्सालय जैसे महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना रहता है। सर्दी से बचाव के लिए लोग सड़क किनारे कूड़े-कचरे और अवशेषों को जलाकर रात काट रहे हैं। जबकि कंबल न मिलने के कारण दर्जनों गरीब वृद्ध और महिलाएं ब्लाक मुख्यालय पहुंचकर गुहार लगा रही हैं।

    तहसीलदार भरथना दिलीप कुमार ने बताया कि कंबल वितरण 25 दिसंबर को किया गया था। जल्द ही महेवा ब्लाक मुख्यालय पर शिविर के जरिए कंबल वितरण किया जाएगा। कस्बे में अलाव जलाने की व्यवस्था भी जल्द कराई जाएगी।

    यह भी पढ़ें- यूपी के ये 3 जिलों बदलेंगे देश की किस्मत, यहां हो रही जमीन के नीचे कच्चे तेल के भंडार की तलाश

    यह भी पढ़ें- Kannauj Jail Breakout: जेल में नव वर्ष के जश्न में डूबा जेल प्रशासन, तभी दो बंदियों की हो गई मौज... हो गए फुर्रर