UP Weather: यूपी के रिकार्ड तोड़ ठंड, सबसे ठंडा शहर रहा इटावा, पारा पहुंचा 2.4°C 

जागरण संवाददाता, इटावा। UP Weather Update: बीते 10 दिनों से कड़कड़ाती सर्दी इस कदर सितम ढा रही है कि दिन में लोगों की कंपकंपी छूट रही है और सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठना पड़ा। सोमवार को इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो रविवार के 3.8 डिग्री की अपेक्षा 1.4 डिग्री कम है। बीते 10 दिनों में इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। बीते 27 दिसंबर को इस सीजन में पहली बार इटावा प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा था। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। जबकि अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा।



सोमवार को कोहरा भले न हो लेकिन शीतलहर चलने से गलन बरकरार रही, आसमान साफ होने पर धूप निकली लेकिन शीतलहर की वजह से और कुछ घंटों बाद बदली होने पर धूप बेअसर हो गई और दिनभर पड़ने वाली गलन भरी सर्दी से बचने के लिए जगह-जगह लोग आग जलाकर बैठे रहे।



मौसम विज्ञानी डा.एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अगले 24 घंटे में शीतलहर का असर कम होने की संभावना नहीं है, सुबह हवा सुस्त चलेगी, जबकि दिन चढ़ने पर इनमें तेजी आएगी और पांच से छह किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दिन में कोहरा, धुंध और प्रदूषण से राहत मिलेगी। अगले 24 घंटे धुंध, कोहरा और प्रदूषण रहेगा, नर्म धूप रहेगी। दो माह में बारिश न होना चिंता का विषय है लोगों को सलाह दी है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर लेकिन मास्क लगाकर, जैकेट पहनकर और सिर पर कैप अथवा मफलर बांधकर निकले।



महेवा : हाड़कंपा देने वाली भीषण सर्दी से कस्बे में गरीब और बेसहारा लोग ठिठुर-ठिठुर कर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। तहसील प्रशासन अभी तक कंबलों का वितरण नहीं कर सका है और न अलाव जलाए जा रहे हैं। जबकि प्रशासन कंबल वितरण और अलाव जलवाने का दावा रहा है। स्थानीय लेखपाल का कहना है कि ब्लाक मुख्यालय, अछल्दा चौराहा, हाईवे चौराहा समेत तीन स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं।