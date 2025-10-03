इटावा में प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया, कहा- जल्द होगी हिंदू राष्ट्र की घोषणा

इटावा में हिंदू सेवा समिति ने 11वीं श्रीराम विजय यात्रा निकाली जिसमें शहर भगवामय हो गया। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और विधर्मियों के बहिष्कार का आह्वान किया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सनातन धर्म को सत्य बताया। यात्रा टिक्सी मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और जय श्रीराम के नारे लगाए गए।

जागरण संवाददाता, इटावा। विजय दशमी पर हिंदू सेवा समिति के संस्थापक भगवा सेवक प्रदीप शर्मा द्वारा निकाली गई भव्य श्रीराम विजय यात्रा व सनातन धर्म सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है वो संकल्प पूर्ण होगा। आज भारत विश्वभर में विश्वपटल पर उभरकर आ रहा है जिस तरह भारत को सभी लोग देख रहे हैं। ये विश्वगुरु के संकेत हैं, जल्द ही हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा हो जाएगी। हम लोगों को हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लेना चाहिए। विधर्मियों का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने लद्दाख में सोनम वांगचुक को लेकर कहा हमारा देश सुरक्षित रहे कहीं भी देश में उपद्रवी पनप न पाएं देश विरोधी जो शक्तियां है वो अपना प्रभाव न दिखा पाएं इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है।

उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सनातनियों को संबोधित करते हुए कहा कि जागिए हम आपके साथ हैं, यदि नहीं जागे तो आने वाले समय में खुद को मरा हुआ ही समझे। उन्होंने स्वयं के साथ घटित घटना को लेकर कहा कि एक सन्यासी, भगवाधारी, भारतीय नारी को जेल में डाला था, कहा कि बंदूक से बम विस्फोट नहीं होते, लेकिन एक भगवाधारी को आतंकवादी घोषित करने की मंशा थी। उन्होंने लव जिहाद पर कहा कि विधर्मियों की इतनी औकात है कि भाई के सामने बहन, पिता के सामने पुत्री और पति के सामने पत्नी को उठा ले जाते हैं और पुरुषार्थ सोता रहे, यह बड़े शर्म की बात है। हम अपनी लाज नहीं बचा सकते तो रहना बेकार है। इसलिए बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार दो। उन्होंने कहा कि विधर्मियों का हर तरह से त्याग कर देंगे तो वह परास्त हो जाएंगे।

अयोध्या में मारे गए कारसेवकोंं व आदेश देने वाले नेता और पुलिस वालों का नाम हो अंकित : पुष्पेंद्र विशिष्ट अतिथि राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने आई लव मोहम्मद पोस्टर के प्रकरण पर कहा कि क्या इससे पहले नफरत करते थे। यानी पहले की मोहब्बत नकली थी, इस तरह की अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, यह संसार का सबसे बड़ा झूठ है, जो हैं वह सनातन धर्म है। सारे धर्म एक हैं। उन्होंने दान के बारे में बताया कि पता नहीं किसने यह शब्द गढ़ा है। जैसे कन्यादान, जब बेटी दान कर दी है तो फिर उसकी तकलीफ से क्यों परेशान होते हो। इसी तरह मतदान, जब कर दिया है तो नेता क्यों सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं याद नहीं रखते हैं। हम उन्हें भूल जाते है। कारसेवकों पर गोली किसके आदेश पर चली। जिस तरह अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर मारे गए लोगों के नाम अंकित हैं, उसी तरह अयोध्या में मारे गए कारसेवकों के नाम हों आदेश देने वाले नेता और पुलिस वाले का नाम भी अंकित होना चाहिए। राष्ट्रीय कवि कमलेश शर्मा ने काव्य पाठ किया जबकि संचालन गोपाल पांडेय ने किया।