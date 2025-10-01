Language
    घरेलू गैस उपभोक्ताओं की काम की खबर, ई-केवाईसी नहीं कराई तो गैस बुकिंग और सिलेंडर दोनों बंद

    By Vishwanath Pratap Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    सैफई में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। समय पर ई-केवाईसी न कराने पर गैस बुकिंग और सिलेंडर की आपूर्ति रोकी जा सकती है। सैफई इंडेन सर्विस के 60% उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। कंपनी डोर-टू-डोर ई-केवाईसी करवा रही है और पुराने पाइप भी बदल रही है। ई-केवाईसी के बाद 845495555 पर मिस्ड कॉल देकर गैस बुक करें और सब्सिडी पाएं।

    घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी।

    संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई(इटावा)। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो उपभोक्ता समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनकी गैस बुकिंग स्वीकार नहीं होगी और सिलेंडर की आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। कंपनी की ओर से अभी अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही तारीख तय कर दी जाएगी। इसके बाद बिना ई-केवाईसी उपभोक्ता न तो सिलेंडर ले पाएंगे और न ही सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैफई इंडेन सर्विस से जुड़े करीब 13,900 उपभोक्ता हैं। इनमें से अब तक केवल 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी कराई है। शेष उपभोक्ता यदि जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी नहीं कराते, तो उनका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। कंपनी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गांव-गांव जाकर डोर-टू-डोर ई-केवाईसी करवा रही है। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के पाइप पुराने हो चुके हैं, उन्हें बदलने की भी व्यवस्था की जा रही है।

    ई-केवाईसी पूरी होने के बाद उपभोक्ताओं को 845495555 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर गैस बुकिंग करानी होगी। तभी उपभोक्ताओं के बैंक खाते में गैस सब्सिडी सीधे पहुंच सकेगी। कंपनी का कहना है कि फिलहाल केवल 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी कराई है। इस गति से यदि सैफई समेत अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोगों को गैस बुकिंग और सिलेंडर की समस्या झेलनी पड़ेगी।

    सैफई इंडेन सर्विस के प्रोपराइटर रविंद्र यादव ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराकर अपना कनेक्शन सक्रिय रखें और योजनाओं का लाभ उठाएं। उनका कहना है कि देर करने पर उपभोक्ताओं को न सिर्फ सिलेंडर की समस्या होगी, बल्कि सब्सिडी से भी वंचित होना पड़ेगा।

