एटा में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, प्रेम विवाह के विरोध में दिया हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम
जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र की मानपुर स्थित कांशीराम कालोनी में रविवार दोपहर करीब 12 बजे 25 वर्षीय युवक साहिबा गिहार की जैथरा निवासी रामू गिहार और उसके साथियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों ने घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला किया।
घटना में साहिबा का फुफेरा भाई सुरजीत गिहार भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।
प्रेम विवाह के विरोध में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या
घटना के पीछे प्रेम विवाह का विवाद सामने आया है। बताया गया कि रामू गिहार की बेटी को साहिबा का साला अर्जुन एक माह पूर्व ले गया था और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। इस विवाह का रामू विरोध कर रहा था। इसी रंजिश में रामू और उसके साथियों ने अर्जुन के बहनोई साहिबा गिहार को निशाना बनाते हुए उसकी हत्या कर दी।
घटना के बाद गिहार बस्ती के लोगों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है।
