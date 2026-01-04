Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एटा में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, प्रेम विवाह के विरोध में दिया हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:31 PM (IST)

    एटा के मानपुर कांशीराम कॉलोनी में रविवार दोपहर 25 वर्षीय साहिबा गिहार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। यह घटना लड़की भगाने को लेकर हुए विवाद का परिण ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र की मानपुर स्थित कांशीराम कालोनी में रविवार दोपहर करीब 12 बजे 25 वर्षीय युवक साहिबा गिहार की जैथरा निवासी रामू गिहार और उसके साथियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों ने घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला किया।

    घटना में साहिबा का फुफेरा भाई सुरजीत गिहार भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

    प्रेम विवाह के विरोध में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या

    घटना के पीछे प्रेम विवाह का विवाद सामने आया है। बताया गया कि रामू गिहार की बेटी को साहिबा का साला अर्जुन एक माह पूर्व ले गया था और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। इस विवाह का रामू विरोध कर रहा था। इसी रंजिश में रामू और उसके साथियों ने अर्जुन के बहनोई साहिबा गिहार को निशाना बनाते हुए उसकी हत्या कर दी।

    घटना के बाद गिहार बस्ती के लोगों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है।

    यह भी पढ़ें- शराब पिलाकर अप्राकृतिक संबंध बनाता है पति, कमरे में रखा जाता है भूखा-प्यासा; विवाहिता के सनसनीखेज आरोप से पुलिस सन्न

    यह भी पढ़ें- मथुरा में चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या, घर में मिली खून से लथपथ लाश