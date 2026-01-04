मथुरा में चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या, घर में मिली खून से लथपथ लाश

जागरण संवाददाता, मथुरा। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा चौकी के समीप बदमाशों ने चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या कर दी। खून से लथपथ शव घर पर छोड़ कर फरार हो गए। रविवार सुबह कोई हलचल नहीं होने पर किरायदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुला कर साक्ष्य एकत्रित किए। डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। एसपी सिटी ने वारदात के राजफाश के लिए पांच टीम गठित की है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

फाइल फोटो चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या, कमरे में मिला शव

गोविंद नगर थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा चौकी के समीप सतीश चंद्र गर्ग चांदी को खरीद कर फिर पिघलाकर बेचने का काम करते थे। उनके तीन बेटे बाहर रहते है। चार वर्ष पूर्व पत्नी रानी की मृत्यु के बाद सतीश मकान में अकेले रहते थे। उन्होंने मकान के निचले खंड और तीसरा खंड किराए पर उठा रखा है। बीच के खंड में व अकेले रहते थे।