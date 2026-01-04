Language
    मथुरा में चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या, घर में मिली खून से लथपथ लाश

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने चांदी कारोबारी सतीश चंद्र गर्ग की लूट के बाद हत्या कर दी। उनका खून से लथपथ शव घर में मिला। पत्नी की मृ

    हत्या के बाद शव ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा चौकी के समीप बदमाशों ने चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या कर दी। खून से लथपथ शव घर पर छोड़ कर फरार हो गए। रविवार सुबह कोई हलचल नहीं होने पर किरायदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुला कर साक्ष्य एकत्रित किए। डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। एसपी सिटी ने वारदात के राजफाश के लिए पांच टीम गठित की है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

    फाइल फोटो

    चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या, कमरे में मिला शव


    गोविंद नगर थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा चौकी के समीप सतीश चंद्र गर्ग चांदी को खरीद कर फिर पिघलाकर बेचने का काम करते थे। उनके तीन बेटे बाहर रहते है। चार वर्ष पूर्व पत्नी रानी की मृत्यु के बाद सतीश मकान में अकेले रहते थे। उन्होंने मकान के निचले खंड और तीसरा खंड किराए पर उठा रखा है। बीच के खंड में व अकेले रहते थे।

    सोते समय कनपटी में गोली मारी जो आरपार हो गई

    शनिवार देर रात मकान में घुसकर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। सोते समय कनपटी में गोली मारी जो आरपार हो गई। शनिवार सुबह से कोई हलचल न होने पर किरायदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजे खोले तो खून से लथपथ चांदी कारोबारी का शव मिला। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही वारदात का राजफाश किया जाएगा।

