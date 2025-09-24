Chitrakoot में कर्वी-राजापुर नेशनल हाईवे पर हादसा, स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में दो की मौत व तीन घायल
चित्रकूट में कर्वी-राजापुर नेशनल हाईवे पर स्कूटी और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान राज और राहुल के रूप में हुई है। घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया है। दुर्घटना अशोह गांव के पास हुई।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कर्वी-राजापुर नेशनल हाईवे पर अशोह गांव के पास बुधवार की शाम करीब छह बजे स्कूटी और बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और हाथ पैर में चोटें आई है।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कलवारा बुजुर्ग निवासी 20 वर्षीय राज, मौसेरे भाई 15 वर्षीय शनि और चाचा 25 वर्षीय साजन के साथ बाइक से चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से किसी को बिठाकर लौट रहे थे। उसी समय खोह गांव निवासी 24 वर्षीय रामबाबू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद व 21 वर्षीय राहुल पुत्र नत्थू प्रसाद के साथ स्कूटी से अशोह की ओर आ रहे थे।
अशोह के पास तेज रफ्तार में दोनों वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार राज और स्कूटी सवार राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि साजन, शनि और रामबाबू गंभीर रूप से घायल है। उन्हें प्रयागराज रेफर किया गया है।
