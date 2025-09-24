Girlfriend को महंगे गिफ्ट देकर लुभाने के लिए बने लुटेरे, Kanpur में घूम-घूमकर करते मोबाइल लूट

कानपुर में गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने और नशे की लत पूरा करने के लिए लूट करने वाले पांच लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काकादेव पुलिस और सर्विलांस टीम ने 215 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर उन्हें पकड़ा। लुटेरों के पास से लूटे गए मोबाइल फोन और वाहन बरामद हुए हैं। गैंग का सरगना निखिल गौतम है जिस पर पहले से ही नौ मुकदमे दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता,कानपुर। कानपुर में प्यार में लुटेरे बनने वाले युवकों की कहानी सामने आई है। कानपुर पुलिस ने पांच ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स को महंगे गिफ्ट देने और नशे की लत पूरी करने के लिए अपराध का रास्ता चुना। युवक शहर के अलग-अलग इलाकों में घूमते और मोबाइल फोन लूट लेते थे। पकड़े गए आरोपितों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे अपने शौक और गर्लफ्रेंड्स को प्रभावित करने के लिए महंगे गिफ्ट खरीदना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी होने पर उन्होंने अपराध का रास्ता अपना लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद शहर में हाल के मोबाइल लूट के कई मामलों का राजफाश हुआ है।

गर्लफ्रैंड को महंगे कपड़े और गिफ्ट देने के साथ ही अपनी नशे की लत पूरा करने के लिए पांच युवक लूट करने लगे। शहर में घूम-घूमकर मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देने के वाले ये पांच लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि लुटेरों की तलाश में काकादेव पुलिस के साथ ही सर्विलांस टीम को लगाया गया था।

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि लुटेरों को पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम के दारोगा पवन कुमार और नवीन कुमार के साथ रंजीत शर्मा को लगाया गया। टीम ने रात दिन की मेहनत के बाद 215 सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले। जिसके बाद बुधवार सुबह उन्हें पांडु नगर बीमा अस्पताल के पास से पांच लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।