UP News: प्रेमिका के सामने मौत के घाट उतारे गए हिस्ट्रीशीटर पर हुए चाकू से 18 वार, इससे फट गया नईफ का दिल और फेफड़ा
Bulandshahar News बुलंदशहर में कचहरी गेट पर हुई नईफ अंसारी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चाकू के 18 घाव मिले। हमलावरों ने गर्दन सीने और हाथों पर वार किए जिससे नईफ का दिल और फेफड़ा फट गया। पुलिस ने शव को परिवार को सौंप दिया और मामले की जांच कर रही है।
कोर्ट मैरिज के लिए फोटो खिंचवाते समय हुई हत्या
पोस्टमार्टम के दौरान उसके गर्दन, सीने और हाथों पर जख्म ही जख्म दिखाई दिए। पोस्टमार्टम में नईफ अंसारी के शरीर पर चाकू से 18 घाव मिले हैं। इसमें सीने पर चाकू चार बार घोंपा गया, जिसमें एक चाकू ने दिल फाड़ दिया और एक ने फेफड़ा फाड़ दिया। दो चाकू दिल और फेफड़े से दो सेंटीमीटर अलग लगे हैं।
चार जख्म हाथों में कोहनी से नीचे तो चार जख्म कोहनी से कंधे के बीच लगे हैं। चाकू से छह वार गर्दन पर मिले हैं। इसमें चार बार चाकू गर्दन में घोंपा गया। दो चाकू गर्दन के पास लगे हैं।
यह भी पढ़ें कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की बुलंदशहर कचहरी के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या
दो चाकुओं से वार की संभावना
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह संभावना है कि हमलावरों ने दो चाकुओं से वार किया है, क्योंकि शरीर में मिले जख्म के साइज और गहराई अलग-अलग दिख रही है। कुछ जख्म दो सेंटीमीटर तो कुछ जख्म तीन सेंटीमीटर से अधिक गहरे हैं। इतना ही नहीं शव की शिनाख्त के लिए जब स्वजन को बुलाया तो मुहल्ले के चार से पांच युवा पहुंचे। इसके बाद परिवार के एक सदस्य को पुलिस शिनाख्त को लेकर आई। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद नईफ अंसारी का शव उसकी मां को सौंपा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।