UP News: प्रेमिका के सामने मौत के घाट उतारे गए हिस्ट्रीशीटर पर हुए चाकू से 18 वार, इससे फट गया नईफ का दिल और फेफड़ा

Bulandshahar News बुलंदशहर में कचहरी गेट पर हुई नईफ अंसारी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चाकू के 18 घाव मिले। हमलावरों ने गर्दन सीने और हाथों पर वार किए जिससे नईफ का दिल और फेफड़ा फट गया। पुलिस ने शव को परिवार को सौंप दिया और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कचहरी के गेट पर प्रेमिका के सामने मौत के घाट उतारे गए हिस्ट्रीशीटर नईफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट घटना की भयावहता को बयां कर रही है। हमलावरों ने एक दो नहीं बल्कि चाकू से पूरे 18 वार किए। इसमें गर्दन और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए गए। बचाव में हाथ चलने पर नईफ के दोनों हाथ भी चाकू लगने से घायल हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट मैरिज के लिए फोटो खिंचवाते समय हुई हत्या 30 सितंबर की दोपहर बाद लगभग तीन बजे कचहरी के गेट पर नरसल घाट वाटर बक्स निवासी हिस्ट्रीशीटर 24 वर्षीय नईफ अंसारी की उस समय निर्मम हत्या कर दी गई, जब वह कोर्ट मैरिज के लिए स्टूडियो में फोटो खिंचवा रहा था। घटना के समय हिस्ट्रीशीटर की प्रेमिका भी उसके साथ थी, लेकिन वह हमला होते ही जान बचाकर कचहरी की तरफ भाग गई। चाकुओं से गोदकर हिस्ट्रीशीटर की हत्या के बाद रात में लगभग डेढ़ बजे शव का पोस्टमार्टम किया गया। दो चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया।