Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: प्रेमिका के सामने मौत के घाट उतारे गए हिस्ट्रीशीटर पर हुए चाकू से 18 वार, इससे फट गया नईफ का दिल और फेफड़ा

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर में कचहरी गेट पर हुई नईफ अंसारी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चाकू के 18 घाव मिले। हमलावरों ने गर्दन सीने और हाथों पर वार किए जिससे नईफ का दिल और फेफड़ा फट गया। पुलिस ने शव को परिवार को सौंप दिया और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुलंदशहर के हिस्ट्रीशीटर नईफ अंसारी का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कचहरी के गेट पर प्रेमिका के सामने मौत के घाट उतारे गए हिस्ट्रीशीटर नईफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट घटना की भयावहता को बयां कर रही है। हमलावरों ने एक दो नहीं बल्कि चाकू से पूरे 18 वार किए। इसमें गर्दन और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए गए। बचाव में हाथ चलने पर नईफ के दोनों हाथ भी चाकू लगने से घायल हो गए।  पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट मैरिज के लिए फोटो खिंचवाते समय हुई हत्या 

    30 सितंबर की दोपहर बाद लगभग तीन बजे कचहरी के गेट पर नरसल घाट वाटर बक्स निवासी हिस्ट्रीशीटर 24 वर्षीय नईफ अंसारी की उस समय निर्मम हत्या कर दी गई, जब वह कोर्ट मैरिज के लिए स्टूडियो में फोटो खिंचवा रहा था। घटना के समय हिस्ट्रीशीटर की प्रेमिका भी उसके साथ थी, लेकिन वह हमला होते ही जान बचाकर कचहरी की तरफ भाग गई। चाकुओं से गोदकर हिस्ट्रीशीटर की हत्या के बाद रात में लगभग डेढ़ बजे शव का पोस्टमार्टम किया गया। दो चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया।

    शरीर पर चाकू से 18 घाव मिले

    पोस्टमार्टम के दौरान उसके गर्दन, सीने और हाथों पर जख्म ही जख्म दिखाई दिए। पोस्टमार्टम में नईफ अंसारी के शरीर पर चाकू से 18 घाव मिले हैं। इसमें सीने पर चाकू चार बार घोंपा गया, जिसमें एक चाकू ने दिल फाड़ दिया और एक ने फेफड़ा फाड़ दिया। दो चाकू दिल और फेफड़े से दो सेंटीमीटर अलग लगे हैं।

    चार जख्म हाथों में कोहनी से नीचे तो चार जख्म कोहनी से कंधे के बीच लगे हैं। चाकू से छह वार गर्दन पर मिले हैं। इसमें चार बार चाकू गर्दन में घोंपा गया। दो चाकू गर्दन के पास लगे हैं।

    यह भी पढ़ें  कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की बुलंदशहर कचहरी के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या

    दो चाकुओं से वार की संभावना

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह संभावना है कि हमलावरों ने दो चाकुओं से वार किया है, क्योंकि शरीर में मिले जख्म के साइज और गहराई अलग-अलग दिख रही है। कुछ जख्म दो सेंटीमीटर तो कुछ जख्म तीन सेंटीमीटर से अधिक गहरे हैं। इतना ही नहीं शव की शिनाख्त के लिए जब स्वजन को बुलाया तो मुहल्ले के चार से पांच युवा पहुंचे। इसके बाद परिवार के एक सदस्य को पुलिस शिनाख्त को लेकर आई। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद नईफ अंसारी का शव उसकी मां को सौंपा गया है।