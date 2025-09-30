Language
    कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की बुलंदशहर कचहरी के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या

    By Bhupendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:43 PM (IST)

    Murder in Bulandshahr बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वह अपनी फुफेरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उससे कोर्ट मैरिज करने आया था। कचहरी गेट के पास फोटो खिंचवाते समय एक महिला और तीन युवकों ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की बुलंदशहर कचहरी के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। फुफेरी बहन के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी गेट के निकट चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।

    मोहल्ला नरसल घाट निवासी 24 वर्षीय नईफ अंसारी शहर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर था। उसका फुफरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पूर्व वह उसे ले गया था। मंगलवार को वह कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी रोड पर आया था। कचहरी के गेट के निकट मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवा रहा था। इसी बीच एक महिला व तीन युवक चाकू लेकर फोटो स्टूडियो में घुस गए और चाकुओं से गोदकर नयीफ की हत्या कर दी। इसके बाद फरार हो गए।

