कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की बुलंदशहर कचहरी के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या
Murder in Bulandshahr बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी के बाहर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वह अपनी फुफेरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग के चलते उससे कोर्ट मैरिज करने आया था। कचहरी गेट के पास फोटो खिंचवाते समय एक महिला और तीन युवकों ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। फुफेरी बहन के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की कचहरी गेट के निकट चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।
मोहल्ला नरसल घाट निवासी 24 वर्षीय नईफ अंसारी शहर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर था। उसका फुफरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पूर्व वह उसे ले गया था। मंगलवार को वह कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी रोड पर आया था। कचहरी के गेट के निकट मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवा रहा था। इसी बीच एक महिला व तीन युवक चाकू लेकर फोटो स्टूडियो में घुस गए और चाकुओं से गोदकर नयीफ की हत्या कर दी। इसके बाद फरार हो गए।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।