Muzaffarnagar: दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि 19 साल के युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया

Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में देर रात शिवा नामक एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई जबकि उसका साथी ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए।

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर रामलीला मैदान के पास ग्रीन चैम्बर स्कूल पोस्ट आफिस के सामने दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और चाकूबाजी शुरू हो गई। इसमें 19 वर्षीय शिवा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल भेजा गया, यहां चिकित्सक ने मेरठ रेफर कर दिया। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उसका साथी ऋतिक घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उपचाराधीन है।

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और सीओ मंडी राजू कुमार साव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने अधीनस्थों को बिंदुवार जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

