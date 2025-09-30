Language
    Muzaffarnagar: दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि 19 साल के युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:36 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में देर रात शिवा नामक एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई जबकि उसका साथी ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए।

    युवक की चाकू से गोदकर हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नई मंडी थाना क्षेत्र में देर रात हुए झगड़े में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों में झगड़े की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।

    नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर रामलीला मैदान के पास ग्रीन चैम्बर स्कूल पोस्ट आफिस के सामने दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और चाकूबाजी शुरू हो गई। इसमें 19 वर्षीय शिवा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल भेजा गया, यहां चिकित्सक ने मेरठ रेफर कर दिया। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उसका साथी ऋतिक घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उपचाराधीन है।

    घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और सीओ मंडी राजू कुमार साव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने अधीनस्थों को बिंदुवार जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    कुख्यात नईम के सीने को चीर गईं पुलिस की गोलियां

    संवाद सूत्र, जागरण, मीरापुर (मुजफ्फरनगर)। मीरापुर में भुम्मा चौकी के पास रविवार शाम हुई मुठभेड़ में बदमाशों की ओर से की गई बीस राउंड पर पुलिस की पांच फायरिंग भारी पड़ी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश नईम को सीने के बाएं हिस्से में दो गोलियां लगीं। दोनों गोलियां सीने के आर-पार निकल गईं और उसकी मौत हो गई। अब उसके साथी की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

    मीरापुर में हुई मुठभेड़ के दौरान एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी देहात आदित्य बंसल की मौजूदगी में पुलिस की ओर से बदमाशों पर कुल पांच राउंड फायर किए गए थे, जबकि बदमाशों की ओर से लगभग 20 राउंड गोलियां दागी गईं। लगातार चली तड़ातड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। बदमाशों की गोलियों से सर्विलांस सेल का हेड कांस्टेबल कालूराम घायल हो गया, जबकि एक गोली इंस्पेक्टर बबलू कुमार वर्मा की बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी।

    मीरापुर थाना प्रभारी निरीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि नईम का एक साथी खेतों की ओर भाग निकला था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे है। कुख्यात नईम की ससुराल कस्बा मीरापुर के मुहल्ला कोटला में स्थित है। कई वर्षों से वह ससुराल में ही रह रहा था। हालांकि बीच-बीच में कई-कई दिन तक वह ससुराल में नहीं जाता था। पुलिस से बचने के लिए वह ससुराल में छिपा हुआ था। दोपहर बाद मीरापुर में ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके शव को सिपुर्द ए खाक किया।