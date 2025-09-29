Language
    Deh Vyapar: स्पा सेंटर की आड़ में हो रहा था देह व्यापार, पुलिस छापे के बाद चार युवतियां गिरफ्तार, संचालक फरार

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:02 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के कमल प्लाजा स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर छापा मारा। इसमें चार युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। संचालक फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में गहन छानबीन की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    स्पा सेंटर में पुलिस ने की छापेमारी, चार युवतियां हिरासत में (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कमल प्लाजा स्थित स्पा सेंटर में छापेमारी की। पुलिस को कुछ दिनों से इस सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने सेंटर पर छापा मारकर संचालक समेत चार युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। संचालक फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि क्रिस्टिल स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था।

    सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि क्रिस्टल स्पा सेंटर का पुलिस टीम ने निरीक्षण किया। पुलिस को वहां चार युवतियां मिलीं, जिन्हें महिला पुलिस की हिरासत में सौंपा गया। पुलिस ने सेंटर की पूरी जांच की। फिलहाल स्पा सेंटर को बंद कर दिया गया है और हिरासत में ली गई युवतियों से पूछताछ की गई।  दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है।

    सिविल लाइंस थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने बताया कि क्रिस्टिल स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था। संचालक गौरव समेत देह व्यापार की आरोपित चारों युवतियों कौशिल्या उर्फ अंजली, कोमल, पायल और मंजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चारों युवतियों को न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं, संचालक मौके से फरार हो गया। 

    युवतियों को कर रहे थे परेशान, महिला पुलिस ने किया गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सफलता हासिल करते हुए 24 घंटे में दो अलग-अलग मामलों में वांछित आरोपितों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई महिला पुलिस में की। उपनिरीक्षक निधि शर्मा ने बताया कि पुलिस में वांछित आरोपित सुहैल पुत्र शरीफ निवासी सफीपुर पट्टी को गिरफ्तार किया है।

    सुहैल पर घर में घुसकर छत पर चढ़कर युवती के साथ छेड़छाड़ करने और गाली-गलौज व धमकी देने का आरोप था। दूसरे मामले में पुलिस ने वांछित आरोपित शोएब पुत्र उस्मान सफीपुर पट्टी को गिरफ्तार किया। शोएब पर 17 वर्षीय किशोरी को फोन और मैसेज करके परेशान करने, शादी का दबाव बनाने, जान से मारने की धमकी देने, कॉलेज जाते समय पीछा करने व धमकी देने का आरोप था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।