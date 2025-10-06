यूपी के इस जिले में जंगल की तरफ से निकलकर आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया मगरमच्छ, मची खलबली और फिर...
Bulandshahar News पहासू क्षेत्र के दीघी गांव में एक मगरमच्छ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ा और उसे नरौरा स्थित गंगा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। ग्रामीणों के अनुसार पहले भी मगरमच्छ को पास के गांव में देखा गया था।
संवाद सूत्र, जागरण, पहासू (बुलंदशहर)। पहासू क्षेत्र के दीघी गांव में मगरमच्छ जंगल की तरफ से निकलकर आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया। जिससे ग्रामीणों के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे नरौरा स्थित गंगा में छोड़ दिया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि विगत दिनों गांव दीघी के निकटवर्ती गांव अटरेना में भी मगरमच्छ देखा गया था। दीघी गांव में पकड़ा गया मगरमच्छ वही होने बात ग्रामीण कह रहे हैं।
वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह ने बताया कि जानकारी होने पर तुरंत रात में ही टीम को गांव भेजा गया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। जिसके बाद उसे नरौरा स्थित गंगा नदी में छोड़ दिया गया।
यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में खतरनाक सांपों का घरों में निकलना जारी, अब SP आवास पर मिला रसल वाइपर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।