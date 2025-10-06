Language
    यूपी के इस जिले में जंगल की तरफ से निकलकर आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया मगरमच्छ, मची खलबली और फिर...

    By Anuj Solnki Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    Bulandshahar News पहासू क्षेत्र के दीघी गांव में एक मगरमच्छ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ा और उसे नरौरा स्थित गंगा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। ग्रामीणों के अनुसार पहले भी मगरमच्छ को पास के गांव में देखा गया था।

    मगरमच्छ के आवासीय क्षेत्र में पहुंचने से मची अफरा-तफरी

    संवाद सूत्र, जागरण, पहासू (बुलंदशहर)। पहासू क्षेत्र के दीघी गांव में मगरमच्छ जंगल की तरफ से निकलकर आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया। जिससे ग्रामीणों के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे नरौरा स्थित गंगा में छोड़ दिया गया।

    दीघी गांव के जंगल से मगरमच्छ निकलकर रविवार रात को आवासीय क्षेत्र की तरफ पहुंच गया। कुछ ग्रामीणों ने मगरमच्छ को जाते हुए देखा, तो अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। इसी बीच मगरमच्छ गांव निवासी किरनपाल व भोला की खाली पड़ी दुकानों में पहुंच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के होने की सूचना वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम द्वारा ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। 

    जिसकी लंबाई करीब छह फुट के आसपास थी।

    ग्रामीणों का कहना है कि विगत दिनों गांव दीघी के निकटवर्ती गांव अटरेना में भी मगरमच्छ देखा गया था। दीघी गांव में पकड़ा गया मगरमच्छ वही होने बात ग्रामीण कह रहे हैं।

    वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह ने बताया कि जानकारी होने पर तुरंत रात में ही टीम को गांव भेजा गया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। जिसके बाद उसे नरौरा स्थित गंगा नदी में छोड़ दिया गया। 

    समसपुर और कमोना में भी दिखा था मगरमच्छ

    छतारी क्षेत्र के गांव समसपुर और कमोना में भी मगरमच्छ दिखाई दिया था। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जहां भी वन विभाग की टीम पहुंच गई थी और उनके द्वारा मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया है। हालांकि दोनों गांवों में अभी तक मगरमच्छ पकड़ में नहीं आ सका है।