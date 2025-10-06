बिजनौर में खतरनाक कोबरा ने भी किया आबादी की तरफ रूख, डसने पर दांत गड़ाता है, लेकिन कई बार इस कारण नहीं छोड़ता जहर

Bijnor News बिजनौर में जहरीले कोबरा सांपों का खतरा बढ़ गया है। सर्प मित्रों ने सोमवार को दो कोबरा पकड़े जिनमें से एक धामपुर के शौचालय और दूसरा मंडावर के निर्माणाधीन मकान से मिला। वन विभाग ने लोगों से सांपों को न मारने और सर्प मित्रों को बुलाने की अपील की है। सांप डसने पर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में सांप लगातार आबादी में आ रहे हैं। अब भारत में पाए जाने वाले सबसे अधिक जहरीले सांपों में से एक कोबरा भी आबादी की ओर बढ़ रहा है। सोमवार को सर्प मित्रो़ं ने दो कोबरा पकडे हैं। इनमें से एक कोबरा लगभग पांच फीट का है। कोबरा की इससे अधिक लंबाई नहीं हाेती है। कोबरा मनुष्यों पर अक्सर फोर्स बाइट करने के लिए जाना जाता है। यानि दांत गड़ाना और जहर न उगलना।

सोमवार को धामपुर क्षेत्र के गांव मंडोरा में शौचालय में सांप दिखने की सूचना मिली। सर्प मित्र भानु भास्कर वहां पहुंचे तो शौचालय की दीवार में बनी दरार में कोबरा सांप छिपा हुआ था। उन्होंने किसी तरह उसे बाहर निकाला।

उन्होंने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। इसकी लंबाई तीन से साढ़े तीन फीट थी। वहीं मंडावर के एक मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान के पास सर्पमित्र सांप पकड़ने पहुंचे। वहां रखी ईंटों के बीच कोबरा छिपा हुआ था। उन्होंने कोबरा सांप को पकड़ा। इस कोबरा सांप की लंबाई लगभग पांच फीट थी। कोबरा सांप इससे अधिक लंबा नहीं होता है।