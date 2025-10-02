SP आवास से फिर पकड़ा गया सांप, स्कूटी में घुसा रैट स्नेक का बच्चा, यूपी के इस जिले में आबादी में सांपों का मिलना जारी
UP News बिजनौर में एसपी आवास से वन विभाग ने एक बार फिर सांप पकड़ा है। जिसे रैट स्नेक भी कहते हैं। पिछले 15 दिनों में एसपी आवास से तीन सांप पकड़े जा चुके हैं जिन्हें वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया है। वन विभाग ने सांप के डसने पर झाड़ फूंक कराने के बजाए अस्पताल में उपचार कराने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। एसपी आवास से वन विभाग की टीम ने रैट स्नेक पकड़ा है। इसे लोग इसे घोड़ा पछाड़ सांप भी कहते हैं। दो दिन पहले एसपी आवास से ही रसल वाइपर सांप पकड़ा गया था। एसपी आवास से 15 दिन के अंदर तीन सांप पकड़े गए हैं। वन विभाग ने सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया है।
दो दिन पहले एसपी आवास से रसल वाइपर सांप पकड़ा गया था। यह सांप बहुत जहरीला होता है। इसे धामड़ या धामन भी कहा जाता है। इस सांप को सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है। कुछ दिन पहले भी एसपी आवास से एक और रसल वाइपर पकड़ा गया था। गुरुवार को एसपी आवास पर एक और सांप दिखने की सूचना वन विभाग को मिली।
टीम ने जाकर देखा तो वहां रैट स्नेक था। टीम ने सांप को पकड़कर बोरी में बंद किया। इस सांप को स्थानीय तौर पर घोड़ा पछाड़ सांप भी कहा जाता है। यह सांप चूहों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। बाकी सांपों की तुलना में तेज दौड़ने के कारण इसे रेट स्नेक कहते हैं।
वन विभाग की टीम ने सांप को बैराज रोड पर जंगल में छोड़ा। कुछ दिनों पहले भी एक घर से रेट स्नेक पकड़ा गया था। सर्प मित्र भानु भास्कर के अनुसार इस सांप में जहर नहीं होता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। यह चूहों का शिकार करने के लिए घरों में आते हैं। यह एक बार में 22 से 32 तक अंडे देता है। यह नौ फीट तक लंबे हो जाते हैं। हालांकि इसके डसने पर भी अस्पताल में जाकर उपचार कराने को कहा जाता है।
स्कूटी में घुसा रेट स्नेक का बच्चा
नगर पालिका कार्यालय के सामने स्थित बाबा प्लाजा में खड़ी एक स्कूटी के इंजन में रैट स्नेक सांप का बच्चा घुस गया। किसी तरह वह इंजन के बाहर आ गया। लोगों ने सांप के बच्चे को पकड़कर बोतल में बंद कर दिया और बैराज रोड पर जंगल में छोड़ दिया।
सांप डसने पर झाड़फूंक कराने के बजाए अस्पताल में कराएं उपचार
क्षेत्रीय वनाधिकारी महेशचंद्र गौतम का कहना है कि सांप घरों में आने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रेट स्नैक में जहर नहीं होता है। फिर भी अगर कोई सांप डस ले तो झाड़फूंक कराने के बजाए अस्पताल में जाकर उपचार कराना चाहिए।
