यूपी के इस जिले में खतरनाक सांपों का घरों में निकलना जारी, अब SP आवास पर मिला रसल वाइपर

Bijnor News बिजनौर में एसपी आवास पर रसेल वाइपर सांप निकलने से दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि गर्मी और उमस के कारण सांप बिलों से बाहर निकल रहे हैं जिससे घरों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वन विभाग की टीम लगातार सांपों को पकड़कर लोगों को जागरूक कर रही है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। एसपी आवास पर रसल वाइपर सांप निकलने से हड़कंप मचा रहा। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। कुछ दिन पहले भी एसपी आवास पर रसल वाइपर सांप ही निकला था। वन विभाग की टीम हर रोज लगभग एक दर्जन सांप पकड़ रही है। सांप के डसने पर अस्पताल में जाकर उपचार कराने को जागरूक किया जा रहा है।

कई दिन से घरों में सांप निकलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पाश कालोनी में भी घरों में सांप निकलना कोई बड़ी बात नहीं रह गया है। घरों में रसल वाइपर, कोबरा, कामन करैत जैसे जहरीले सांप लगातार मिल रहे हैं। इसके अलावा राक पायथन और रेट स्नेक सांप मिलना भी आम हो गया है। वन विभाग द्वारा नियुक्त किए गए सर्पमित्र लगातार घरों में जाकर सांप पकड़ रहे हैं।