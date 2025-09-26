MP चंद्रशेखर का वीडियो वायरल करने के मामले में मुकदमा, रोहिणी घावरी की आइडी से पोस्ट किया गया था यह वीडियो

Bijnor News नगीना सांसद चंद्रशेखर का एक वीडियो वायरल होने पर विवाद हो गया है। रोहिणी घावरी की आइडी से पोस्ट वीडियो में सांसद पर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद सांसद प्रतिनिधि ने धामपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रतिनिधि ने कहा कि इस झूठे वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

संवाद सहयोगी, धामपुर (बिजनौर)। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह कांच के गिलास में पेय पदार्थ पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो डा. रोहिणी घावरी की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट की गई है। जिसमें दावा किया गया है कि सांसद शराब पी रहे हैं। रोहिणी घावरी ने सांसद पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले में धामपुर निवासी सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन की ओर से अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

रोहिणी घावरी की आइडी से प्रसारित वीडियो में लगाए थे आरोप कुछ समय पहले भी रोहिणी घावरी की आइडी से एक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले सांसद चंद्रशेखर के साथ अपनी मित्रता की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने उनका उत्पीड़न किया। रोहिणी ने पूर्व में चंद्रशेखर के साथ राजनीति में सक्रिय होने का दावा भी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अलग हो गईं थीं, अब वह पढ़ाई के लिए विदेश में रह रही हैं।

गुरुवार को वायरल वीडियो भी रोहिणी घावरी की आईडी से ही प्रसारित की गई है। जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने उन्हें धोखा दिया है। प्रसारित वीडियो में सांसद चंद्रशेखर एक कांच के गिलास में हल्के पीले रंग का पेय पदार्थ पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके द्वारा शराब पीने का दावा किया गया है।

प्रतिनिधि बोले, ग्रीन-टी पी रहे थे सांसद इस मामले में सांसद प्रतिनिधि व धामपुर की फूल बाग कालोनी निवासी विवेक सेन ने वीडियो प्रसारित होने के बाद कोतवाली धामपुर में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने सांसद द्वारा ग्रीन-टी पीने की बात कहते हुए गलत तरीके से वीडियो प्रसारित करने और सांसद की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है।