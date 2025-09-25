Language
    MP चंद्रशेखर का बड़ा बयान, बोले- 'मेरी लोकसभा सदस्यता समाप्त कराने की दी जा रही धमकी'

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:17 PM (IST)

    Meerut News आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर जातीय विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दादरी और सलावा मामले में बंद लोगों को 15 दिन में रिहा करने की मांग की। रिहाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की धमकी दी जा रही है।

    मेरठ जेल में बंद लोगों से मिलने पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। आजाद समाज पार्टी (असपा) के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में जातीय विद्वेष फैला रही है। दादरी में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरूआत की। सम्राट मिहिर भोज विवाद का सुप्रीम कोर्ट को हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरठ जेल व सलावा आने से रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने धमकी दी कि अगर वह गए तो कोर्ट में चल रहे मुकदमों में सजा कराकर उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करा दी जाएगी। चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में दादरी व सलावा मामले में बंद लोगों को जेल से रिहा नहीं किया गया तो असपा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।

    चौ. चरण सिंह जिला कारागार पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद चंद्रशेखर (MP Chandrashekhar) ने कहा कि जेल भेजे गए गुर्जर समाज के लोग अपने महापुरुषों के स्वाभिमान व सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे। निर्दोष लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। उन्हें अपमान व जातिगत गालियां मिलीं। यह गुर्जर समाज के स्वाभिमान व सम्मान पर हमला है। इसे गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेंगा।

    सांसद ने कहा कि गुर्जर समाज के स्वाभिमान से खेला जा रहा है। उसका अपमान किया जा रहा है। ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज (Samrat Mihir Bhoj) की प्रतिमा का अपमान किया गया। अब समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार को नहीं पता था, उसकी तानाशाही व हिटलरशाही से आग इतनी तेज फैल जाएगी। 

    उन्होंने कहा कि वह सलावा जाने की अनुमति नहीं दी, वह मुस्लिम समाज के लोगों से असपा जिला कार्यालय पर बातचीत करेंगे। सलावा में हुए पथराव में मुस्लिम समाज के लोगों का हाथ होने संबंधी विधायक नंद किशोर द्वारा दिये गए बयान पर उन्होंने कहा कि यह आरोप हास्यापद है।

    वह सरकार के मंत्री होते तो जेल से लोगों को हाथ पकड़कर ले जाते। जातीय संघर्ष कौन करा रहा है और बोर्ड कौन लगा रहा है, इसका पता लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बाबा ने मिनी पाकिस्तान बताकर 1857 की क्रांति भूमि का अपमान किया जा रहा है। सरकार उन्हें पुरस्कृत कर रही है। उन्हें गुर्जर व मुस्लिम समाज के लोगों के हक के लिए लोकसभा की सदस्यता जाने का कोई डर नहीं है। जेल में वह लंबा समय बीता चुके है।