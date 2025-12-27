बिजनौर में वन कर्मियों पर हमला, आरोपित को छुड़ा ले गए लकड़ी माफिया, मुकदमा दर्ज
चांदपुर में वन कर्मियों ने आरक्षित वन क्षेत्र से यूकेलिप्टस के पेड़ काटते दो युवकों को पकड़ा। कैंप कार्यालय में एक युवक चकमा द
संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। चांदपुर में वन कर्मियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में चोरी से लकड़ी काटते दो युवकों को पकड़ लिया। कैंप कार्यालय से एक युवक वन कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। जबकि कुछ देर बाद पहुंचे कई लोगा ने वन कर्मचारियों पर हमलाकर दूसरे युवक को भी छुड़ा कर अपने साथ ले गए। वनरक्षक की तहरीर पर पुलिस ने सात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
गंगा खादर क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में तैयार किए गए वन में सक्रिय लकड़ी माफिया आए दिन लकड़ी चोरी कर ले जाते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र के रहमानपुर ब्लक में वनरक्षक सागर कुमार ने गश्त के दौरान वन क्षेत्र से यूकेलिप्टस के पेड़ काटते दो को युवकों को पकड़ा था। वनरक्षक उन्हे कैंप कार्यालय ले गए और पूछताछ की। इस दौरान एक युवक वन कर्मियों को चकमा देकर जंगल में भाग निकला। आरोप है कि इसके कुछ ही देर बाद दो बाइकों पर सवार होकर आए पांच युवकों ने वहां मौजूद दैनिक श्रमिक अमित पुत्र सुरेंद्र, मुकेश पुत्र भोले तथा पूरन पुत्र बहादुर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी।
वनरक्षक के साथ भी आरोपितों ने अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए पकड़े गए युवक को बाइक पर बैठकर ले गए। वनरक्षक ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी।
वनरक्षक की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम सुजातपुर खादर निवासी अतुल पुत्र दारा सिंह तथा शिवकुमार पुत्र रामशरण को नामजद करते हुए सात आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत मावी ने घटना की पुष्टि करते हुए वन क्षेत्र में अतिरिक्त गश्त बढ़ाए जाने की बात कही है।
