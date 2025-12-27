बिजनौर में वन कर्मियों पर हमला, आरोपित को छुड़ा ले गए लकड़ी माफिया, मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। चांदपुर में वन कर्मियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में चोरी से लकड़ी काटते दो युवकों को पकड़ लिया। कैंप कार्यालय से एक युवक वन कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। जबकि कुछ देर बाद पहुंचे कई लोगा ने वन कर्मचारियों पर हमलाकर दूसरे युवक को भी छुड़ा कर अपने साथ ले गए। वनरक्षक की तहरीर पर पुलिस ने सात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

